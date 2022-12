Bayern Múnich sigue la búsqueda de un sustituto para Manuel Neuer

Tras la lesión del portero Manuel Neuer en un accidente practicando el esquí, el Bayern de Múnich no ha solicitado el regreso anticipado del portero Alexander Nübel, quien se encuentra cedido por los bávaros al AS de Mónaco. "No he tenido ningún contacto con el Bayern de Múnich y Alex (Nübel) tampoco ha sabido nada", dijo Stefan Backs, agente de Nübel, a la Agencia de Prensa Alemana.

Backs considera normal que no haya habido noticias desde Múnich dos días después de conocerse la lesión de Neuer. "No es una situación fácil para el club, tienen que pensar de manera distinta, dijo.

El representante explicó la situación de Nübel con el AS de Mónaco "Básicamente, Alex firmó un contrato con el Bayern de Múnich para jugar allí algún día. Sin embargo, la opción solo es posible bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, antes de dar cualquier paso habría que hablar con los responsables del Bayern sobre tales condiciones”.

Manuel Neuer informó de su accidente desde el hospital

En cualquier caso, está claro que Nübel necesita "máximo apoyo” para ello. El jugador de 26 años se mudó a Múnich en el verano de 2020 proveniente del Schalke 04, como posible sucesor de Neuer. Después de solo hacer cuatro apariciones competitivas en su primera temporada, el ex portero de la Sub-21 alemana fue cedido al Mónaco por un contrato de dos años, en el verano de 2021. Desde entonces, ha sido titular indiscutible en el Mónaco, que marcha en el sexto lugar de la Ligue 1. El contrato de Nübel con el Bayern es vigente hasta 2025.

Conmoción en el Bayern Múnich

Neuer fue operado tras fracturarse este viernes la tibia y el peroné de la pierna derecha en un accidente de esquí, y no estará a disposición del equipo hasta el final de la temporada, informó hoy el club en un comunicado. "La noticia de la lesión de Manuel nos conmocionó a todos. Estaremos a su lado y le acompañaremos en su camino hacia su regreso. Superará también esta grave lesión y volverá al terreno de juego tan fuerte como antes", declaró el presidente del Bayern Múnich, Oliver Kahn.

El director deportivo del club, Hasan Salihamidžić, afirmó que "el hecho de que Manuel haya tenido un accidente así es terrible", aseguró que el jugador recibirá "todo el apoyo que necesite" y agregó que "puede contar con el Bayern. Tiene una fuerte personalidad y volverá", afirmó.

EL(dpa, efe)