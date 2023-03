¿Bayern Múnich con el agua al cuello en la Bundesliga?

Después de la tempestad vuelve la calma. El Bayern Múnich dio un golpe de autoridad y mandó un mensaje claro a los escaladores de la tabla sobre quién es el rey de la Bundesliga. ¿Pero será más bien una fachada para esconder sus vulnerabilidades más humanas? Esta temporada el Rekordmeister demostró ser más terrenal que nunca, y eso no le gusta nada a Julian Nagelsmann.

El entrenador bávaro no solo intenta ser franco y no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Por eso le cobraron 50.000 euros, como multa por sus palabras nada amables con el cuerpo arbitral en pasadas jornadas. Un as que le juega en contra: el estado de ánimo del equipo se refleja a través de las expresiones del Fußballlehrer.

Pruebas de fuego

Para Nagelsmann ya no existe el partido más importante de su vida. El siguiente sigue siendo el más importante. Desde hace diez años que el campeón récord alemán se da el lujo de decir esta cortesía en cada conferencia de prensa. Sin embargo, esta vez el D.T. no lo tiene que actuar, porque se le está inundando el rancho, o mejor dicho, se le ve con el agua al cuello.

Pero la racha de tormentas no parará en la Bundesliga. Su próximo rival, el Stuttgart, los espera en casa. A pesar de la paupérrima temporada, los dirigidos por Bruno Labbadia, tienen un punto a favor: todas las victorias las ha logrado en casa. Vale aclarar que han sido muy pocas en lo que va de la temporada, solo cuatro.

Aunque cuando se trata de enfrentar a los grandes, las "cenicientas” de la tabla les genera una motivación extra ganarle al más poderoso y protagonizar el titular de prensa. Bredlow, el golero del Stuttgart lanzó dardos previo al encuentro: "En los dos últimos partidos hemos demostrado que podemos seguir el ritmo del Bayern. Ese debe ser también el principio por el que nos guiaremos para enfrentarlos".

Mientras que Nagelsmann también ve este partido como prueba de fuego previo al partido de vuelta contra el PSG: "Intentaremos poner en práctica algunas cosas ante el Stuttgart y que queremos usar también en el partido del PSG".

Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich.

¡Despierta espíritu Mia San Mia!

La afición espera la avidez de victoria, así como la constancia de Serge Gnabry y Leroy Sané, que no han dado la talla de lo que significa el ADN del Mia San Mia. En el regreso del invierno, Sané solo ha marcado 2 goles en 9 fechas y Gnabry convirtió un penalti y dio un pase gol.

En cambio, el experimentadísimo Thomas Müller encarna con creces el espíritu competitivo del líder de la tabla. A él le sobran explosivos si se trata de provocar sanamente al rival, dentro y fuera de la cancha. En sus boletines digitales expresó con convicción que saldrán victoriosos en ambos partidos.

"Cuando París sustituyó a Mbappé después de que nos fuimos arriba en el marcador, pudo demostrar su calidad de inmediato. Sin embargo, no deberíamos calentarlo más de lo que en realidad fue. Una de sus acciones peligrosas para nosotros fue claramente un fuera de juego y, por supuesto, un jugador como él siempre está en posición de remate”, así condimenta la previa el campeón del mundo.

En definitiva, Nagelsmann no podrá dormir tranquilo hasta llevar al Bayern Múnich a buen puerto tanto en el campeonato doméstico como en la palestra internacional: "en el Bayern Múnich solo encuentras calma si ganas y si haces las cosas bien. Si no, todo es caos”, afirma el D.T. bávaro.

Los terrenales bávaros ahora si miran y toman en serio el reporte del clima de cada jornada. Pero a lo mejor no basta con llevar protección a la cancha para enfrentar la tormenta, si no que lo mejor será ponerle cara sin importar qué condiciones tenga esa tempestad.