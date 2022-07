Bayern descarta fichajes para suplir a Lewandowski

El presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Oliver Kahn, no pretende buscar un sustituto para la plaza dejada por el goleador polaco Robert Lewandowski, dijo en una entrevista publicada este domingo (17.07.2022) por Bild am Sonntag.

Uno de los nombres que ha surgido es el del inglés Harry Kane. "Tiene contrato con el Tottenham (Hotspur). Seguro que es un delantero de primera línea, pero todo eso es música celestial", dijo el exportero de la selección alemana de fútbol. "Ahora tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para la presente temporada. A ver qué más pasa", añadió.

Otra de las figuras de ataque que podría suplir a Lewandowski es el portugués Cristiano Ronaldo, pero no parece estar todavía en el punto de mira del Bayern. "Me encanta Cristiano Ronaldo y todo el mundo sabe lo fantástico que es. Pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería la señal correcta para el Bayern y la Bundesliga si lo contratáramos ahora", dijo Kahn. "Un cambio así no encaja necesariamente con las ideas que peseguimos aquí en el Bayern", agregó.

Tampoco un nueve clásico para sustituir a Lewandowski parece ser la prioridad actual del Bayern. Entre los nombres que se adecuarían a esa posición estan el francés Karim Benzema, del Real Madrid, y el propio Kane.

El inglés aún tiene contrato con el Tottenham hasta 2024, y un traspaso este verano europeo sería difícil o incluso imposible para el Bayern debido a los aspectos financieros, según informó recientemente la publicación deportiva alemana Kicker, lo que sitúa al delantero como un fichaje para la próxima temporada.

El Bayern ya se ha posicionado varias veces sobre Ronaldo, un jugador de 37 años, pero los rumores sobre una posible incorporación de la superestrella lusa, que aún tiene contrato con el Manchester United inglés, persisten. (dpa)