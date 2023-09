Bayern Múnich dejaría ir a Nagelsmann para suceder a Flick

El Bayern de Múnich allanaría el camino, si se le solicita, para que Julian Nagelsmann se convirtiera en sucesor de Hansi Flick como entrenador de la selección alemana de fútbol.

"No se nos ha preguntado al respecto y por eso no lo he acordado con la directiva. Pero en ese supuesto caso, el Bayern ciertamente no sería un obstáculo", dijo el presidente honorario del club, Uli Hoeneß, el martes en la inauguración del Monumento al icónico delantero Gerd Müller en el Allianz Arena.

Bayern paga al desempleado Nagelsmann

El contrato de Nagelsmann en Múnich está vigente hasta el verano de 2026. En marzo fue despedido como entrenador del campeón alemán. Nagelsmann es considerado unde los candidatos ideales para suceder al despedido Hansi Flick en selección alemana.

"No, no ha habido ninguna solicitud hasta el momento. Y como se trata de un acuerdo a tres bandas, necesitas a alguien que acuda a ti antes de que puedas decir algo al respecto", afirmó en el evento el director general de Munich, Jan-Christian Dreesen.

El periódico Bild ya había informado anteriormente que el Bayern renunciaría a cobrar una cuota por la salida de su ex entrenador de 36 años, si éste quisiera dirigir a la selección alemana como sucesor de Flick.

A cambio de la liberación anticipada de Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol tendría que cubrir la totalidad del salario del joven entrenador. El equipo de Múnich se abstendría a cambio de cobrar una indemnización calculada en varios millones de euros por dejar ir al ex entrenador.

La moneda está en el aire

La selección nacional también tendrá que jugar un partido de relevo en el Allianz Arena. Preguntado específicamente sobre el ex entrenador del Bayern, el jefe interino del equipo nacional germano, Rudi Völler, señaló que no respondería ninguna "pregunta capciosa" antes del partido de este martes en Dortmund contra Francia, subcampeona del mundo.

Pero también dijo: "Por supuesto, hay nombres de entrenadores que entran en consideración, eso es evidente. Por supuesto, Julian Nagelsmann, como muchos otros, es un entrenador de primer nivel”.

La selección de fútbol de Alemania jugará contra el anfitrión Estados Unidos en Hartford el 14 de octubre y contra México tres días después en Filadelfia.

EL(dpa)