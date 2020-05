Bayern contra Dortmund: última oportunidad para Lucien Favre

Más no se puede esperar. El Borussia Dortmund ganó con soberanía sus dos primeros partidos después del reinicio de la Bundesliga, y el Bayern Múnich también fue claramente superior a sus adversarios. Ahora, los dos equipos mejor ubicados en la tabla general de la Bundesliga se enfrentarán este martes. Cuatro puntos los separan, lo que hace de este clásico el partido más esperado en la carrera por el campeonato del fútbol alemán.

Derrotas en momentos decisivos

Sin embargo, la atención principal estará en el Dortmund. Si el equipo fracasa de nuevo en un duelo directo contra el Bayern, como en la temporada anterior, puede olvidarse del campeonato. El torneo anterior, también en la jornada 28, el equipo negro y amarillo viajó a Munich como líder, pero luego realizó un juego catastrófico en el que el miedo a cometer errores los paralizó tanto, que terminó en un ominoso 5- 0 a favor de los bávaros.

Andreas Sten-Ziemons, periodista deportivo de DW

Aunque después el Dortmund se ubicó solo un punto por debajo del Bayern, y el equipo de Múnich dejó ir algunos puntos valiosos en los juegos restantes de la temporada, ya no hubo quien alcanzara a los multicampeones.

Esta vez, la brecha sería de siete puntos en caso de una derrota del Dortmund, con seis partidos por jugar: el sueño de ganar el título habría terminado para Lucien Favre y los suyos. Además, el entrenador suizo no seguiría en Dortmund más allá del verano. En la Copa Alemana, el Borussia Dortmund fue eliminado por el Werder Bremen en los octavos de final. También en la Liga de Campeones, el Dortmund se despidió antes de lo esperado. Después de una victoria por 2-1 en el partido de ida contra Paris St. Germain, los alemanes inexplicablemente cayeron 2-0 en el partido de vuelta.

Comienza la búsqueda de Klopp 2.0

Esto ha hecho que aumenten las dudas de los directivos del Dortmund acerca del temperamental entrenador. Favre, según la impresión que prevalece, es un gran conocedor del fútbol, ​​pero no es un gran motivador y no ha sido capaz de ganar partidos decisivos bajo presión. Para decirlo de otra manera: Lucien Favre no es Jürgen Klopp. Cuando otros apuntan al campeonato como un objetivo claro, Favre tiende a ser más humilde y reservado.

A algunos, esto les puede resultar simpático, pero tal no parece ser la actitud de quien en realidad quiere ser campeón de la Bundesliga. Así que, si el Dortmund pierde, en los pisos ejecutivos del club comenzará a pensarse, a más tardar el miércoles por la mañana, sobre quién reemplazará a Favre en verano. El candidato ideal debería aportar tanto la experiencia futbolística de Favre, como la capacidad de Klopp para inspirar y conducir a un equipo hambriento de títulos.

