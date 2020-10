Basquetbolistas paralímpicos luchan por ir a Tokio 2021

A la seleccionada alemana de baloncesto en silla de ruedas Barbara Groß se le comunicó en julio pasado que no podrá participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. La razón: su hándicap no es suficiente para participar, según los criterios del Comité Paralímpico Internacional (CPI). "Estuve en shock durante varios días. No podía creer lo que había pasado", dijo a DW Barbara Groß.

La joven de 26 años agradeció la gran solidaridad que le mostraron sus compañeras del seleccionado alemán: "Tengo un equipo impresionante. En dos horas recibí llamadas de todas las jugadoras y entrenadores. Todos dijeron que me apoyarían".

Pie de foto: Barbara Groß ha sido una pieza clave en el equipo alemán de baloncesto en silla de ruedas desde 2015.

Cinco medallas en grandes competiciones

Hace cinco años que Groß forma parte del seleccionado alemán. En los Juegos Paralímpicos de Río 2016 ganó la medalla de plata y una de bronce en los Campeonatos Mundiales de 2018. En los Campeonatos Europeos también tuvo éxitos: oro en 2015, plata en 2017, bronce en 2019.

Junto a Groß, otros ocho jugadores de baloncesto en silla de ruedas fueron notificados de que no podrán participar en Tokio 2021, por no cumplir con los requisitos del "Código de Clasificación" del CPI. Varios de ellos habían representado a sus países en importantes eventos internacionales sin que se objetara el grado de su discapacidad. El procedimiento de apelación está en curso y puede durar hasta siete meses. "No puedo cambiarlo. Finalmente es el comité el que examina mi solicitud y evalúa si me admiten o no", señaló Groß.

Impresionada por el apoyo mundial

La capitana de la selección alemana, Mareike Miller, quien co-lidera las protestas contra la exclusión de los basquetbolistas, calificó el proceso como "una situación agotadora y estresante": "Seguimos esperando para saber quién podrá competir con nosotros en los Juegos Paralímpicos y qué reglamentos están en juego", subrayó a DW Miller.

No solo Alemania reaccionó indignada ante la exclusión de los deportistas. "El mundo del baloncesto en silla de ruedas es más bien pequeño, todos se conocen muy bien", manifestó Barbara Groß. "He contado con apoyo, pero me sorprendió e impresionó muy positivamente que sea tan grande”, añadió.

Más de 19.000 personas firmaron una petición en favor del británico George Bates, en la que se exige un cambio en el código de clasificación del CPI. 14 equipos nacionales de baloncesto en silla de ruedas, incluyendo los equipos femeninos y masculinos alemanes, así como 23 miembros de otros equipos nacionales, pidieron al CPI que permitiera a los deportistas asistir a Tokio.

