Barco "Aquarius" sigue sin puerto y España se resiste a acogerlo

El barco "Aquarius", a bordo del que se encuentran 141 migrantes, continúa varado en el mar Mediterráneo entre Malta e Italia: Roma pidió este lunes (13.08.2018) al Reino Unido que se haga cargo de la embarcación y España se resistió en esta ocasión a abrir sus puertos a la embarcación operada por ONG.

El ministro de Transportes de Italia, Danilo Toninelli, llamó hoy al Reino Unido a que asuma "su responsabilidad en la protección de los náufragos" acogiendo a los 141 migrantes. Toninelli señaló en Twitter que la responsabilidad le corresponde a Londres porque el barco navega bajo bandera de Gibraltar, que pertenece al Reino Unido.

El barco "puede ir donde quiera (pero) no a Italia", tuiteó también el ministro de Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini. Los migrantes fueron rescatados el viernes en dos operaciones por las organizaciones humanitarias Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée frente a la costa de Libia.

Entre los migrantes hay 67 menores no acompañados, dos niños menores de cinco años y dos mujeres embarazadas, según explicó la tripulación en su blog. Según las ONG, la mayoría de los migrantes procede de Somalia y Eritrea y denunciaron que "fueron retenidos en condiciones inhumanas en Libia".

El rechazo de Italia y Malta

Las operaciones de rescate fueron coordinadas por las autoridades libias, quienes después no dieron indicaciones al "Aquarius" sobre el puerto al que debía dirigirse, según la tripulación. Tanto Italia como Malta rechazaron sus peticiones de llegar a puerto, al igual que ocurrió en junio, cuando el "Aquarius" estuvo varios días a la deriva con más de 600 migrantes a bordo hasta que España ofreció el puerto de Valencia.

Desde entonces, el Gobierno populista de Italia se niega a autorizar la entrada en sus puertos a los barcos de rescate de organizaciones no gubernamentales. Tras acoger en los últimos meses varios barcos de rescate con migrantes a bordo, el Gobierno español de Pedro Sánchez se resiste sin embargo esta vez a abrir sus puertos al "Aquarius".

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que "en estos momentos España no es el puerto más seguro porque no es el más cercano" a la posición de la embarcación, tal como establece el derecho internacional. Las mismas fuentes señalan que "la situación no es comparable" a la del pasado junio.

En aquella ocasión, esgrimen desde Moncloa, era una "urgencia humanitaria" y una situación "muy complicada". Sin embargo, el presidente de Médicos Sin Fronteras en España (MSF), David Noguera, alertó de que la situación es ahora "peor" que en junio.

