Banksy pierde batalla legal por derechos de icónico grafiti

Banksy, el portavoz del arte comprometido

Se fue casi entera...

Otra subasta en el Sotheby's de Londres también causó revuelo. Justo después de que la pintura "Girl with Balloon" fuera vendida por 1,2 millones de euros en 2018, ésta comenzó a autodestruirse en una trituradora oculta. Sin embargo, el proceso no terminó, y la obra se transformó en "Love is in the Bin". Este diseño había aparecido por primera vez en un mural londinense en 2002.