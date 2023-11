Argentina y el balotaje: las propuestas de Massa y Milei

¿Quién llegará al sillón de la Casa Rosada? En el balotaje del 19 de noviembre se disputan la presidencia de Argentina el peronista Sergio Massa, de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, y el libertario de extrema derecha Javier Milei, de La Libertad Avanza. Estas son algunas de sus propuestas clave.

ECONOMÍA

Sergio Massa: promesas de estabilidad y pago de deuda al FMI

Sin duda, el mayor desafío de Massa, ministro de Economía desde 2022, es demostrar que tiene un plan concreto para sacar a Argentina de la delicada situación actual. El abogado tiene un perfil pragmático, pero se enfrenta a críticas por no poder controlar la crisis. Promete equilibrio fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo y recomponer las reservas. Sin embargo, una posible estabilización económica parece estar muy lejos de la realidad por estos días, ya que el ministro de Economía no ha logrado frenar la espiral de la inflación.

Dijo que en 2024 levantará el cepo cambiario impuesto al dólar, así como las restricciones a las transacciones en esa moneda.

Aspira a cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de unos 46.000 millones de dólares, pagándola en un 100%. Apuesta a la exportación agropecuaria, junto con recursos energéticos como el litio, el gas y el petróleo, para generar dólares.

Javier Milei: cierre del Banco Central y dolarización

El candidato libertario de ultraderecha, un outsider que surgió en la política hace dos años, es considerado por la oposición como disruptivo y polémico por algunas de sus propuestas radicales.

El economista, cuyo símbolo es la motosierra, quiere "liquidar" el Banco Central Argentino y dolarizar por completo la economía. Varios economistas consideran que ese giro es actualmente inviable porque el Banco Central casi no cuenta con reservas, por lo cual deberá precisar cómo hará para "dolarizar sin dólares".

La apertura de la economía es otro de los caballitos de batalla del candidato, con la "liberación de todos los cepos cambiarios" y terminando con las retenciones a la exportación y los aranceles a la importación. Dicha apertura genera temores de que implique eliminar sectores enteros de la producción nacional. Quiere privatizar empresas públicas, recortar al máximo los gastos del Estado, así como eliminar subsidios, bajar los impuestos y el gasto en obra pública.

SALUD

Massa: el "Estado presente"

El candidato peronista resaltó en campaña la importancia de mantener "la salud pública como una política de Estado", es decir, el acceso a la salud pública y gratuita. Previno, en contraposición, del "sálvese quien pueda" que se derivaría de las propuestas de privatización de la oposición.

Milei: aranceles para la salud

Al inicio de la campaña electoral, Javier Milei se pronunció a favor de cobrar aranceles por las prestaciones, que históricamente son gratuitas en los hospitales públicos argentinos, y de una reforma en la financiación de los mismos. Así planea achicar el gasto en salud, y crear un seguro universal de salud que cubra los costos de manera proporcional al pago que realice el receptor del servicio.

EDUCACIÓN

Massa: "Más educación pública”

El candidato de UxP resaltó que es necesaria una mayor inversión en la educación pública y en las universidades, si logra estabilizar la economía. Para él, la formación terciaria y universitaria son garantes de progreso. Quiere desarrollar la capacitación en tecnología y en instrumentos del "nuevo mercado de trabajo” en los planes de la escuela secundaria, impulsando una "revolución educativa y "profundizando” las políticas de la memoria.

Milei: sistema de vales para estudiar

El candidato ultraliberal propone un "sistema de vouchers para estudiar”, que reemplazarían a la histórica educación pública y gratuita en Argentina. Aunque no queda claro como lo implementaría, el sistema de vales apunta a descentralizar la educación, entregando el presupuesto a los padres, en lugar de a las escuelas o ministerios. Milei ha suavizado sus propuestas de cara a la segunda vuelta, pero aún quedan muchas dudas sobre la efectividad de este sistema.

SEGURIDAD

Massa: sistema de videovigilancia

En materia de seguridad, Sergio Massa quiere implementar un sistema de videovigilancia para prevenir y perseguir el delito, usando también sistemas satelitales y drones en fronteras para combatir el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas.

Milei: desregularizar el mercado de armas de fuego

Javier Milei propone bajar la edad de imputabilidad, desregularizar la tenencia de armas de fuego para la población y militarizar las cárceles para "recomponer el sistema”. También quiere prohibir la entrada al país a extranjeros con antecedentes penales y deportar de inmediato a los que cometan delitos. Aunque matizó algunas de sus propuestas, estas siguen en pie.

JUBILACIONES

Massa: prórroga de jubilación anticipada

El candidato anunció que prorrogará por dos años más el plan que permite percibir un porcentaje de la jubilación antes de la edad establecida. Está en contra de la vuelta al sistema de AFJP, administradoras privadas de fondos de pensión.

Milei: recortes en jubilaciones, vuelta de las AFJP

En su plataforma, Milei dijo que hará cambios en el sistema previsional y de seguridad social. Uno de ellos es la reforma para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones, alentando un "sistema de capitalización privado”. Se pronunció a favor de la vuelta de las AFJP.

DERECHOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RR. EE.

Massa: cuidar el legado de "memoria, verdad y justicia”

Sergio Massa llamó a cuidar el legado de los últimos 40 años de democracia en Argentina en relación a la "memoria, verdad y justicia” en cuanto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de la junta militar entre 1976 y 1983, que le valieron a Argentina el reconocimiento internacional en derechos humanos. Apuesta por la inclusión y los derechos de las minorías. Apuntó contra quienes niegan el cambio climático y llamó a defender la biodiversidad. Massa tiene buenas relaciones con China y Brasil, los dos principales socios comerciales de Argentina, y quiere relanzar el Mercosur, según expertos. Se cree que tiene una postura favorable a ingresar a los BRICS.

Milei: negación de los 30.000 desaparecidos y del cambio climático

El candidato de La Libertad Avanza dijo que "no fueron 30.000 los desaparecidos”, como estiman las organizaciones de derechos humanos, durante la dictadura militar en Argentina, desatando un controvertido debate. También negó la brecha salarial de género en el mercado laboral. Para Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, los crímenes de lesa humanidad fueron "excesos”, un argumento que utilizó el jefe de la junta militar, Jorge Rafael Videla. Milei está en contra del aborto. Dijo no tener nada en contra del matrimonio igualitario. Para él, las aseveraciones que culpan al ser humano del cambio climático "son falsas”. Dijo que no le interesan las relaciones con China, por ser un país comunista, y lo mismo dijo del Brasil gobernado por Lula da Silva. Según él, Argentina debería abandonar el Mercosur y no debería entrar al grupo de los BRICS.

