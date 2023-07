Baja 75 por ciento el tiempo que usuarios pasan en Threads

Después de unos primeros días tremendamente exitosos, la popularidad de Threads ha disminuido en las semanas desde que Meta lanzó su desafío a Twitter, que sigue vivo a pesar de sus problemas.

La cantidad promedio de tiempo que las personas pasan diariamente en Threads se ha desplomado más del 75 por ciento desde que la plataforma hizo su debut como estrella de rock el 6 de julio, según datos de Sensor Tower, una firma de análisis de mercado.

Threads se anunció rápidamente como una posible sentencia de muerte para Twitter, una plataforma que se ha sumido en el caos bajo el liderazgo del magnate mercurial Elon Musk.

El lanzamiento vio suscripciones de más de 100 millones de usuarios en menos de cinco días, rompiendo el récord de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para la aplicación de consumo de más rápido crecimiento y creando alivio y entusiasmo entre los primeros usuarios que huyen de Twitter.

"Me encantaba Twitter"

"De hecho, cerré mi cuenta de Twitter después de iniciar Threads", dijo Lauren Brose, residente de Brooklyn y jefa de marketing de una empresa emergente de tecnología.

"Me encantaba Twitter. Pero después de que Elon Musk se hizo cargo de Twitter, descubrí que todo el entorno cambió por completo", agregó Brose.

Semanas después, Threads ha visto desde entonces una "disminución material en las nuevas suscripciones", dijo Sensor Tower.

Twitter continúa dominando su espacio como plataforma para comentarios y noticias en línea, y Musk "tendría que destruirlo por completo" para ahuyentar a su audiencia para siempre, según Jeremiah Owyang, inversionista y analista de Silicon Valley.

Threads y la batalla contra Twitter

"¿Threads matará a Twitter? Absolutamente no. Simplemente no es equivalente", dijo. Threads se puso en marcha en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android en 100 países en su lanzamiento, aunque no está disponible en Europa porque la empresa matriz Meta no está segura de cómo navegar por la legislación de privacidad de datos de la Unión Europea.