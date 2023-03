Bailarina a pesar de la paraplejia

Sophie Hauenherm va camino de convertirse en bailarina profesional cuando sufre un revés del destino: tras una operación de espalda, queda parapléjica. Pero este cambio en su vida no detiene a la joven.

¿Lindos y mimables? Los alemanes y sus mascotas

¡Los alemanes son los campeones de las mascotas! La reportera de Euromaxx y amante de los animales Hannah Hummel nos cuenta detalles sobre la relación entre los alemanes y sus mascotas. ¿Cuál es el animal más popular?

Fascinación por la Edad Media: torneo en España

Con armaduras y armados con espadas, hombres y mujeres compiten en equipo. Cada año, fanáticos de la Edad Media se sumergen en la historia en un torneo de lucha que se celebra en el castillo de Belmonte.

Especialidad suiza: la tradicional raclette

Suiza es mundialmente famosa por su queso, que también se utiliza en los platos tradicionales del país. ¿Cómo se prepara una auténtica raclette y qué se necesita para ello?





Tras las huellas de la cultura sami

Renos, naturaleza y temperaturas bajo cero. Los samis son el último pueblo indígena de Europa. La reportera de Euromaxx Diana Piñeros se sumerge en la cultura sami en Suecia, junto al Círculo Polar Ártico.



