Baerbock y Habeck, la dupla estrella de Los Verdes alemanes

Los vientos soplan actualmente a favor de Los Verdes en Alemania. A nivel federal, son el segundo partido más fuerte de la coalición gobernante, integrada también por socialdemócratas y liberales. En las elecciones regionales celebradas después de la formación del gobierno federal, en diciembre de 2021, los políticos verdes han cosechado varios éxitos. Hace dos semanas, lograron un 18 por ciento de los votos en el estado federado de Schleswig-Holstein, lo que representa un aumento de más de cinco puntos porcentuales. Y el domingo pasado (15.05.22), subieron de un 6,4 a un 18,2 por ciento en los comicios de Renania del Norte Westfalia, el estado más populoso del país.

Baerbock y Habeck en el foco de atención

Estos resultados tienen muchos motivos de índole local, pero también la política nacional ejerce una fuerte influencia. Y eso tiene que ver con los políticos de Los Verdes que se encuentran en primer plano: la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, y el vicecanciller y jefe de las carteras de Economía y Protección del Clima,Robert Habeck.

De acuerdo con una encuesta del instituto demoscópico "Insa" de comienzos de mayo, ambos figuran en los dos primeros puestos de la escala de popularidad, muy por delante del canciller Olaf Scholz, del partido socialdemócrata. "Los Verdes superan las expectativas. Asumen los temas que en estos momentos preocupan a la gente”, dije el jefe de Insa, Hermann Binkert. Se han pronunciado claramente contra la agresión rusa y a favor de Ucrania y han mostrado un claro manejo de la crisis ante el efecto de esa guerra, que vuelve más caro y menos abundante el petróleo y el gas en Alemania.

Baerbock y la guerra de Ucrania

La ministra Baerbock se ha convertido de momento en una especie de conciencia de Europa. Incansablemente advierte de las consecuencias de la guerra y demanda el envío de armas a la agredida Ucrania desde mucho antes que otros de sus colegas del gabinete. Ya antes de que estallara la guerra, a mediados de enero, no permitió que su homólogo ruso, Seguéi Lavrov, le hiciera perder la calma durante una visita a Moscú y se manifestó allí públicamente a favor de Ucrania. Finalmente, fue ella la primera figura de alto rango del gobierno alemán en visitar Ucrania, en medio de la guerra. Y se mostró visiblemente conmocionada ante las cámaras. "Les debemos a estas víctimas no solo honrar su memoria, sino también hacer que los agresores tengan que asumir su responsabilidad”, dijo durante su visita a Bucha, donde hubo una masacre de civiles.

Annalena Baerbock en Bucha, el 10 de mayo.

En cuanto a la discusión sobre un posible embargo petrolero de Europa contra Rusia, la ministra se mostró el lunes (16.5.2022) confiada en que se logrará un acuerdo en los próximos días.

Más que el canciller Scholz, Annalena Baerbock simboliza la clara posición de solidaridad con Ucrania y el giro de la política alemana con respecto a Rusia.

Habeck y la crisis energética

Por su parte, Robert Habeck está dedicado de momento, sobre todo, a manejar la crisis energética. Alemania ya ha comenzado a reducir su dependencia del petróleo ruso, de un 35 a un 12 por ciento, según el ministro. En lo tocante al abastecimiento de gas, ha buscado acuerdos con Noruega, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, para suplir los suministros rusos. Además, impulsa diversas leyes para ampliar el uso de energías renovables.

Robert Habeck, negociando en Catar.

Habeck sabe que la importación de gas licuado, por ejemplo de la región del Golfo Arábico, tiene en realidad poco que ver con los planes de Los Verdes para frenar el cambio climático. En entrevistas lo reconoce y, por lo demás, habla con frecuencia de sus dudas al respecto. Y exhorta a la ciudadanía a ahorrar energía. Hace poco, señaló que el ahorro de energía y la apuesta por las energías renovables es "una tarea nacional, en la que pueden colaborar los políticos, la industria, las empresas y los consumidores”. Una forma de comunicar que es bien recibida por la opinión pública.

Viento en popa en las encuestas

Habeck y Baerbock causan buena impresión, cosa que otros miembros del gobierno no logran necesariamente. Al canciller, Olaf Scholz, se le reprocha con frecuencia no apoyar a Ucrania con la suficiente determinación y hablar poco públicamente, sobre todo en lo tocante a los envíos de armas. Su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, ha sido blanco de críticas por llevar a su hijo en viajes de servicio en helicóptero. Legalmente no supone un problema, porque pagó privadamente los costos, pero evidencia poco tino.

Los Verdes también se vieron confrontados con la renuncia de un miembro de sus filas. La ministra de Familia, Anne Spiegel, renunció a los pocos meses de asumir el cargo porque el año pasado, cuando trabajaba todavía en Renania Palatinado, se fue de vacaciones, pese a las catastróficas inundaciones que sufrió ese estado federado. Pero el repliegue de Spiegel no ha salpicado a Baerbock ni a Habeck, quienes presionaron a la exministra para que asumiera las consecuencias de su proceder.

No se sabe cuánto durará el alto vuelo de la dupla estrella de Los Verdes en las encuestas. Su principal problema, a largo plazo, será que muchas de sus medidas, como el envío de armas pesadas a Ucrania o la importación de gas del Golfo Arábico, poco tienen que ver con las posiciones de su partido. Pero, por ahora, la opinión pública les pone buena nota.

(ers/ms)