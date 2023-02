Baerbock: "Si Ucrania deja de pelear no habrá más Ucrania"

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió este sábado (18.02.2023) en la Conferencia de Seguridad de Múnich que si Ucrania se rinde ante Rusia no existirá más como país y no habrá más un orden internacional de paz.

"En la Conferencia de Seguridad de Múnich nada es como el año pasado. Ha sido un año de horror, pero también de gran unidad. Compartimos con nuestros socios internacionales la convicción de que la guerra debe terminar lo más pronto posible, pero no con una paz impuesta", dijo.

"Sigue siendo válido lo que era válido hace un año: si Rusia deja de pelear no habrá más guerra, si Ucrania deja de pelear no habrá más Ucrania y no habrá un orden internacional de paz", agregó.

Asimismo, Baerbock apeló a que el mundo se oponga a la guerra de agresión rusa con una sola voz y pidió apoyo para la resolución de la ONU que debe ser aprobada la próxima semana con motivo del primer aniversario del comienzo de la guerra.

"También trabajamos para que los crímenes de la agresión no queden impunes", agregó. Baerbock recordó también que "la guerra de Putin ha hecho el mundo más inseguro" y que ha tenido repercusiones globales para la seguridad alimentaria, para la seguridad energética y es una amenaza para el Derecho Internacional. (EFE)