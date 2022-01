Búsqueda laboral y de citas para personas no vacunadas: mundos paralelos

"Se busca orfebre (f/m/d) para refuerzo de nuestro equipo. Creativo, motivado y con mucho tacto”: a simple vista, este aviso de una joyería en Würzburgo, Alemania, parece igual a los demás. También pide "flexibilidad, precisión y capacidad de trabajar en equipo”. Sin embargo, es diferente, ya que la condición para obtener el empleo es no haberse vacunado contra el COVID-19. El anuncio se puede hallar en el portal suizo impffrei.work, que desde julio de 2021 coloca trabajadores en toda la región suiza de habla alemana, desde artesanos hasta gerentes de ventas y desarrolladores de software. Según sus propias declaraciones, esta "bolsa de trabajo alternativa” se ha propuesto la tarea de "contrarrestar la exclusión y la difamación” de empleados, y de "proteger a los empleados y empleadores de las pérdidas económicas absolutas” que amenazan durante la "llamada pandemia”.

Presión creciente sobre personas no vacunadas

Ya el logotipo de la página -un puño que destruye una jeringa- parece una declaración de guerra. "Muchas personas inteligentes y amantes de la libertad”, se lee en la página, reconocieron "los peligros para la salud” que conllevan las vacunas y por eso no se las aplican. Ahora también arriesgan su empleo.

De hecho, en el mercado laboral la presión sobre las personas no vacunadas es cada vez mayor, dice a DW Tobias Werner, abogado berlinés, especialista en derecho laboral. Varias empresas internacionales, entre ellas, IKEA y Citigroup, ya resolvieron recortar prestaciones para las personas no vacunadas, como, por ejemplo, la paga por enfermedad, y decidieron no contratarlas en absoluto en el futuro.

Vacunación en un centro en el exterior de una filial de IKEA, en Berlín.

"En principio, este procedimiento está permitido para las nuevas contrataciones", señaló Werner. "Los contratos de trabajo existentes con personas no vacunadas no pueden simplemente rescindirse. Pero estos empleados podrían, si es necesario, ser transferidos a otro puesto". Hay regulaciones aún más estrictas en aquellos países en los que los requisitos de vacunación ya se aplican a ciertas profesiones. También en Alemania, el llamado "requisito de vacunación relacionado con las instalaciones” se aplicará en el sector de la salud a partir del 15 de marzo.

Es justamente en ese sector donde hay gran cantidad de ofertas de trabajo, también de Alemania. Se buscan farmacéuticos, asistentes de consultorio odontológico, parteras, enfermeras y enfermeros, y se explicita que son especialmente bienvenidos si son "personas no vacunadas”. Pero a partir de mitades de marzo, esos empleadores podrían enfrentarse a un problema en Alemania, ya que si sus trabajadoras y trabajadores no presentan un certificado de vacunación o de recuperación de COVID-19 no podrán acceder a un puesto de trabajo, explica el experto. Si los empleadores o los empleados transgredieran esas normas, tendrían que afrontar multas, y los trabajadores hasta podrían perder su empleo.

Sin embargo, los empleadores anunciantes no se dejan amedrentar por eso. El portal suizo impffrei.work es relativamente pequeño, con cerca de 550 ofertas de trabajo. Pero en los últimos meses, bolsas de empleo online similares han surgido en varios países del mundo. En Canadá, por ejemplo, "Jabbles Job” (Empleo sin jeringa); en Estados Unidos, redballoon.word, una "bolsa de trabajo para la comunidad que vive en libertad”.

La brecha entre personas vacunadas y las que están en contra de las vacunas se vuelve cada vez mayor. (Protesta antivacunas en Hamburgo).

Mundos paralelos peligrosos

Pero no solo la bolsa de trabajo suiza prueba que en la red se han creado estructuras paralelas entre las personas no vacunadas. Lo mismo sucede en las páginas de citas. El portal impffrei.love, también de Suiza, promete una búsqueda de pareja "sin discusiones fundamentales”, y con eso da en la tecla. Guido Gebauer es psicólogo y dirige un servicio de este tipo. En un estudio descubrió que en ese rubro la postura hacia la pandemia juega un papel clave. "Cerca del 90 por ciento de las personas vacunadas quieren que su compañera o compañero se tome la pandemia en serio, mientras más de dos tercios de los antivacunas quieren exactamente lo contrario”, explica Gebauer.

El psicólogo ve con escepticismo la aparición de páginas de búsqueda de empleo y de citas para personas no vacunadas, y piensa que eso es una señal más de la creciente polarización en la sociedad. "A nivel individual es totalmente comprensible que las personas no vacunadas busquen una pareja no vacunada, o que quieran trabajar en un entorno con otras personas que piensen lo mismo”, indica, ya que realmente se sienten presionados por la mayoría que sí está vacunada o a favor de las vacunas. Pero a nivel social, Gebauer dice que el desarrollo de estructuras paralelas es peligroso. "No solo en la pareja, sino justamente en el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y es donde hablamos sobre muchos temas, también sobre la salud”, dice. "Si ahora realmente las personas no vacunadas solo quieren conocer a otras que no lo estén, tener solo amigas y amigos no vacunados, y trabajar únicamente con personas no vacunadas, entonces se solidifica el alejamiento hacia la mayoría de la sociedad, y existe el peligro de que esas personas se aíslen aún más”.

(cp/ers)