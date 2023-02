Bélgica "necesita" aviones de guerra y no los dará a Ucrania

El primer ministro belga, Alexander De Croo, afirmó este sábado (11.02.2023) que su país "necesita” los aviones de combate que posee y que la petición de Ucrania a sus aliados de que le suministren estos aparatos "concierne” más a otros países, si bien dejó claro que la única "línea roja” que ve en el apoyo a Kiev es el envío de tropas.

"Entiendo que los ucranianos quieran también defenderse en el aire. Dicho eso, en Bélgica necesitamos nuestros aviones. Este tipo de demanda concierna más a otros países, les corresponde a ellos juzgarla”, afirmó De Croo en una entrevista al diario francófono Le Soir.

En concreto, De Croo se refirió a que los cazas que tiene Bélgica los emplea en "acciones defensivas”, participando en la patrulla rotatoria de la OTAN en los países bálticos, garantizando la seguridad del espacio aéreo belga o formando a sus propios pilotos.

De Croo indicó que el debate sobre los aviones "no es nuevo” y que de hecho "se ha hablado de ello desde el principio de la guerra; los polacos habían planteado la cuestión desde el principio”. Y si bien aseguró que "Bélgica no tiene capacidad" para hacer esas entregas, solo ve una línea roja en la ayuda a Ucrania: que no haya "nada de tropas sobre el terreno”.

Preguntado por si la fuerza aérea no está en esa línea roja, De Croo insistió en que los aviones "son equipos, no hombres o mujeres que van a la guerra”.

Sobre una salida negociada del conflicto, De Croo confió en que "en algún momento las dos partes se sienten a la mesa, pero de momento, sólo podemos ayudar a los ucranianos a defenderse”.

"A los europeos no nos apetece la guerra, a los ucranianos tampoco, pero es evidente que a las autoridades rusas sí. Si les dejamos actuar y todo esto acaba con la invasión de Ucrania, ¿cuál sería el siguiente país? ¿Un país de la OTAN? Esa es la cuestión: ¿dónde acabaría?”, planteó. (EFE)