Aviones F-16 para Ucrania: debate sobre el apoyo alemán

Al igual que sucedió anteriormente con los carros de combate, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había pedido sin éxito durante meses aviones de combate a los aliados occidentales.

Varios países europeos de la OTAN ya habían indicado, a mediados de mayo, que proporcionarían a Ucrania aviones occidentales, pero el presidente estadounidense, Joe Biden, tuvo la última palabra. Esto se debió principalmente a que todas las miradas estaban puestas en los F-16 de fabricación estadounidense a la hora de elegir los aviones. El anuncio de Biden de unirse a una coalición de F-16 sorprendió en la cumbre del G7 de las naciones económicas más importantes, celebrada en Japón.

¿Por qué el F-16? Porque este avión de combate es un multitalento probado que se introdujo hace décadas, está disponible en grandes cantidades y se utiliza en muchos países. Roderich Kiesewetter, experto en seguridad de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) y coronel retirado de la Bundeswehr, explica a DW las funciones que podrían tener los F-16 en Ucrania: "Como apoyo a la defensa aérea, como apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres y como forma de destruir las líneas de suministro rusas muy por detrás de la línea del frente".

Para los posibles países proveedores es muy importante que los aviones no se desplieguen sobre territorio ruso, para no verse arrastrados a una escalada con Moscú. Zelenski les ha asegurado que eso no ocurriría.

Hasta ahora no hay compromisos concretos

Pero hasta ahora no existe ningún compromiso concreto de entrega de aviones. Lo primero es entrenar a los pilotos ucranianos en el modelo.

En la cumbre del G7 en Japón, Volodimir Zelenski (dcha.) recibió luz verde de Joe Biden sobre los F-16.

Aunque la Royal Air Force no vuela ningún caza F-16, el Reino Unido ya ha asumido cierto liderazgo en la creación de la coalición. Kiesewetter exige lo mismo de Alemania, que tampoco tiene F-16; pero eso no es un obstáculo, según el experto de la CDU.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, moderó las expectativas: "Las pocas posibilidades que teóricamente podrían existir, las estamos examinando actualmente", declaró en una reunión de la OTAN en Bruselas. En cualquier caso, la contribución de Alemania "no sería decisiva", porque" sencillamente no tenemos ningún avión F-16 y probablemente tampoco podríamos ayudar mucho con la formación de pilotos".

Los F-16 no cambiarían mucho la situación de Ucrania

Pero, ¿de qué modo y en qué momento podrían los F-16 modificar la situación militar en Ucrania? En cualquier caso, no inmediatamente, porque solo el entrenamiento de los pilotos ucranianos llevaría, como mínimo, de cuatro a seis meses, según expertos militares. En cualquier caso, los cazas llegarían demasiado tarde para la anunciada ofensiva de primavera ucraniana.

Es posible que Estados Unidos quiera adelantarse a las expectativas de que los F-16 vayan a suponer pronto un giro decisivo en la guerra. Frank Kendall, subsecretario del Departamento de Defensa estadounidense a cargo de la Fuerza Aérea, declaró en una conferencia de prensa que los F-16 ayudarían a Ucrania a largo plazo, pero que no supondrían un "cambio decisivo".

Rusia se muestra tranquila

Mientras tanto, Rusia se muestra demostrativamente tranquila. La entrega prevista de los cazas occidentales y el entrenamiento de los pilotos ucranianos para manejarlos no ayudarán a Kiev, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguei Ryabkov. "Todos estos esfuerzos son completamente inútiles". Rusia "alcanzará todos los objetivos militares en Ucrania", afirmó.

Al mismo tiempo, Anatoli Antonov, embajador de Rusia en Washington, advierte de que un despliegue de cazas F-16 estadounidenses planteará la cuestión de la implicación de la OTAN en el conflicto. Además, cualquier ataque ucraniano a Crimea se considerará un ataque a Rusia, escribe en Telegram.

Esto es precisamente lo que rechaza el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: "Ucrania tiene derecho a la autodefensa. Estamos ayudando a Ucrania a ejercer este derecho", declaró Stoltenberg en Bruselas.

(gg/cp)