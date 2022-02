Avatares en la música y en la red

Hatsune Miku, una superestrella que no existe

Una voz sintética y un aspecto inspirado en los animes son el secreto del éxito de la estrella japonesa del pop Hatsune Miku. La mayoría de sus canciones, sin embargo, son obra de sus fans.





THE END, una ópera sin cantantes

¿Pueden morir los avatares? Es la pregunta que se plantea la estrella japonesa del pop Hatsune Miku en la ópera vanguardista THE END, de Keiichiro Shibuya.







Conciertos virtuales, ¿valen lo que cuestan?

¿Cuánto ganan ABBA o Travis Scott con los conciertos virtuales? ¿Y los influencers virtuales como Lil Miquela? ¿Quién se suma también al negocio?







Vtubers: estrellas tras una máscara virtual

Juegan, hacen videos, cantan y actúan frente a la webcam. En la guerra por los suscriptores, los VTubers son auténticos multitalentos. Pero muchos prefieren guardar el anonimato.







¿Cómo convertirse en VTuber?

Para controlar un avatar no hace falta tener un costoso traje de captura de movimiento. También se pueden obtener resultados muy realistas por poco dinero.







Un robot en la escuela

Joshua es un niño de 7 años que debido a problemas de salud no puede asistir a la escuela. No obstante, no se pierde una sola clase gracias a un pequeño robot. Este es sus ojos, su boca y sus oídos en el aula.





Monumento sonoro a la radio

En San Petersburgo, el pionero de la transmisión inalámbrica de datos Aleksandr Popov ha sido homenajeado con una escultura muy especial. La obra de arte es capaz de emitir sonidos... y componerlos.





Horarios de emisión:

DW Español

MI 16.02.2022 – 23:30 UTC

JU 17.02.2022 - 01:30 UTC

JU 17.02.2022 - 11:30 UTC

JU 17.02.2022 - 20:30 UTC

VI 18.02.2022 - 06:03 UTC

VI 18.02.2022 - 08:30 UTC

VI 18.02.2022 - 16:30 UTC

MA 22.02.2022 - 14:30 UTC

MI 23.02.2022 - 03:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6