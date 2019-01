Autoridades tienen pocas esperanzas de hallar vivo a Sala

La policía de Guernsey, isla cercana a donde se cree que desapareció la avioneta en la que viajaba el jugador argentino del Cardiff City Emiliano Sala, son "escasas" si aterrizó sobre el agua. A través de redes sociales, la policía comunicó que en el transcurso de quince horas de búsqueda se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero que no han podido confirmar que pertenezcan a la avioneta extraviada.

Sala y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha. "Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son, en este punto, escasas", apuntaron.

En la misma línea se expresó el jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, quien sostuvo que no esperan encontrar "a nadie vivo". Fitzgerald dijo a la agencia AP que aún no saben cómo desapareció la avioneta. "Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio", señaló.

Además, confirmaron que las operaciones de búsqueda se han suspendido y que el plan actual es que se reanuden este miércoles al amanecer. Las labores de rescate se han realizado con dos aviones, dos helicópteros y un barco.

En tanto, el padre del futbolista, Horacio Sala, dijo al canal argentino C5N que la familia está "desesperada”. "Yo no sé nada, no lo puedo creer, estoy desesperado", dijo el hombre, quien definió a su hijo como "un chico humilde". Horacio aseguró que se enteró de la noticia por la llamada telefónica de un amigo. "Me avisó un muchacho amigo, estoy trabajando, estoy acá en Rosario, soy camionero, yo no sé nada", destacó.

La esposa de Horacio y madre del jugador, Mercedes, aseguró al mismo medio que siguen "minuto a minuto" las posibles novedades y que lo único que saben por el momento es que "el avión está desaparecido y lo están buscando". Mercedes contó que su hijo encontraba "muy feliz" ante "el mejor momento de su carrera", tras concretarse su fichaje por el Cardiff City de la Premier League inglesa procedente del Nantes francés.

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció cuando regresaba a la ciudad británica tras un viaje a la ciudad francesa de Nantes para despedirse de sus excompañeros en una aeronave propiedad del dueño del Cardiff City en la que viajaban el futbolista y el piloto. Sala se había convertido, a sus 28 años, en el fichaje más caro en la historia del equipo galés, que había pagado 17 millones de euros al Nantes por su traspaso. (EFE)