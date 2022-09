Autopsia de un fracaso - La crisis de Malí

La crisis de Malí es una historia de fracaso: el fracaso de un estado, pero también de la comunidad internacional. Un fracaso que se convirtió en caldo de cultivo para los yihadistas y que dirigió al ejército en un callejón sin salida. ¿Qué ocurrió exactamente? La crisis empezó a principios de los años 2000, con la llegada de los yihadistas argelinos a Malí. Esto no preocupó a los entonces mandatarios, quienes pensaban que estarían a salvo mientras no interfirieran con los yihadistas. Los problemas fueron en aumento, pero la comunidad internacional miraba hacia otro lado y seguía considerando Malí un ejemplo de democracia en África. Pero esta democracia no era más que una ilusión. Francia acabó enviando a su ejército cuando los yihadistas tomaron finalmente el control del norte e impusieron la sharía. Pero, sin una solución política, el ejército no tenía nada que hacer. Se malversaron las ayudas internacionales y la corrupción estaba a la orden del día. Francia, en busca de una salida, apostó por una alianza europea. Hoy, la crisis ha traspasado las fronteras de Malí. Burkina Faso y el Níger se enfrentan ahora a los mismos problemas, y la amenaza se extiende a los países costeros. Si no se puede erradicar el terrorismo islamista, al menos, debería contenerse. Pero, ¿a qué precio? Los civiles son las principales víctimas y los grandes olvidados de esta crisis. La violencia que sufre el Sahel ha convertido a más de dos millones de personas en refugiados. Una cifra que se ha cuatriplicado en menos de dos años. Los refugiados se instalan donde pueden; por ejemplo, cerca de Uagadugú, en Burkina Faso. Es una lucha por la supervivencia.