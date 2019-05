Austria: presidente propone elecciones en septiembre

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, abogó este domingo (19.05.2019) por celebrar elecciones anticipadas a principios de septiembre, tras romperse ayer sábado la coalición de conservadores y ultranacionalistas que gobierna el país desde diciembre de 2017. "Dados los plazos establecidos por la Constitución, abogo por elecciones en septiembre. Si es posible, a principios de septiembre", declaró Van der Bellen en una breve comparecencia ante la prensa en la sede presidencial junto al canciller federal, Sebastian Kurz.

El jefe del Estado y el del Gobierno mantuvieron antes una reunión para tratar sobre los próximos pasos a dar tras la crisis desatada en la república alpina por la publicación de un video comprometedor para el vicecanciller y líder de los ultras, Heinz-Christian Strache, quien ya dimitió. "He perdido la confianza en parte del Gobierno", dijo Van der Bellen, tras reiterar su visión de que lo ocurrido no refleja lo que "es Austria" y el país no se lo merece.

Recuperar la confianza

El presidente se refirió así al terremoto político causado por el contenido del citado video, grabado con cámaras ocultas en julio de 2017 en una finca de la isla de Ibiza (España), donde Strache se muestra dispuesto a cometer actos de corrupción y plantea dar pasos concretos para controlar la prensa nacional. Van der Bellen añadió que las dimisiones del vicecanciller y del jefe del grupo parlamentario del ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ), Johann Gudenus, quien también aparece en la filmación, "eran necesarias e imprescindibles". "Ahora hay que hacer todo lo posible por recuperar la confianza (...) tan rápido como lo permita la Constitución", prosiguió el mandatario ecologista y recordó que Austria, al igual que el resto de los socios de la Unión Europea, está en la recta final de la campaña a las elecciones a la Eurocámara.

"Tenemos aún una semana de campaña electoral al Parlamento Europeo y luego meses de negociaciones intensas en la UE, importantes para el futuro de la Unión. En ese periodo, Austria tiene que estar en condiciones de actuar como socio confiable en la UE", recordó. Van der Bellen anunció que, tras abordar con Kurz "diferentes posibles escenarios" de cómo continuará el Gobierno en Austria hasta la formación de un nuevo Ejecutivo surgido de las urnas, mantendrá consultas al respecto con los líderes del resto de los partidos políticos en los próximos días.

MS (efe/afp)

