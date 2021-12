Austria extiende confinamiento para personas no vacunadas

El Gobierno de coalición austríaco, formado por conservadores y verdes, extendió este jueves (30.12.2021), con el apoyo del opositor partido socialdemócrata, hasta el próximo 10 de enero las restricciones para personas no vacunadas contra el SARS-CoV-2.

Según los más recientes datos oficiales, un 30 por ciento de la población austríaca aún no se ha vacunado contra el coronavirus. A mediados de noviembre, el ejecutivo austríaco inició las restricciones para personas no inmunizadas, que incluyen la prohibición de acudir a tiendas no esenciales, restaurantes y eventos de ocio de todo tipo, deportivos o culturales.

Eso sí, las personas no vacunadas pueden seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, siempre con un test PCR negativo, con una vigencia máxima de 48 horas. Los test PCR son gratis en Austria, uno de los países europeos que más pruebas de coronavirus realiza cada día.

La incidencia en siete días con infecciones de covid-19 ronda en estos momentos los 180 casos por 100.000 habitantes. Austria tuvo un confinamiento general, para vacunados y no vacunados, entre el 22 de noviembre y 12 de diciembre, lo que hizo que el nivel de contagios fue bajando gradualmente desde entonces.

Sin embargo, los expertos que asesoran al gobierno anticipan para la primera semana de enero un crecimiento exponencial de nuevo contagios debido la nueva variante ómicron. La presión hospitalaria en Austria ha bajado notablemente como efecto del confinamiento, pero las clínicas y otras infraestructuras esenciales del país ya se preparan para la siguiente ola.

El Parlamento austríaco prevé aprobar en enero la ley que regule la vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir del 1 de febrero próximo. Las personas que decidan ignorar esa obligación serán multadas con hasta 3.600 euros (unos 4.080 dólares). (EFE)