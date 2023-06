"Ir a la galleta” es la traducción literal de esta expresión. Esta frase se utiliza coloquialmente, entre los jóvenes, pero no está muy claro su origen. Cuando un alemán dice "auf den Keks gehen” no tiene que ver con galletas o comida, sino que se utiliza para demostrar que una situación o una personas lo irrita o lo pone nervioso. "Du gehst mir auf den Keks!” (Tú me estás poniendo nervioso).