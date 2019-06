Audio de Frida Kahlo: cada vez más dudas sobre su autenticidad

La noticia causó sensación en todo el mundo: los expertos de la Fonoteca Nacional de México habrían encontrado una grabación, con la supuesta voz de Frida Kahlo. Una (posible) sensación, porque sería la primera y hasta ahora única grabación en la que se escucha la voz de la artista más famosa de América Latina.

Pero ahora, las dudas se multiplican: los familiares y exalumnos niegan que la grabación sea la voz de Kahlo. "Hasta donde sabe la familia Kahlo, no hay grabaciones de la voz de Frida", dijeron los familiares en un comunicado. Los exalumnos de Kahlo, Arturo Estrada Hernández y Guillermo Monroy Becerril también dudan de que la voz de Kahlo se escuche en la grabación. Monroy le dijo a la agencia de noticias española Efe que él y sus amigos habían vivido con Kahlo durante mucho tiempo en la Casa Azul, el hogar de Kahlo en Ciudad de México. "No reconozco su voz", dice Monroy. "Cuando la conocí por primera vez, me di cuenta de que era una mujer con una voz muy dulce y alegre. La verdadera voz de Frida era muy vivaz, encantadora y alegre. Ella no era seria, ni tierna ni frágil. Era una persona muy clara", añade.

Frida Kahlo pintó muchos autorretratos, pero hasta ahora no había dejado ninguna grabación con su propia voz.

¿La voz de una actriz?

El audio de dos minutos de duración procede de un programa piloto, “El Bachiller”, grabado entre 1953 y 1955. Este incluye una breve biografía del pintor y esposo de Kahlo, Diego Rivera.Una voz femenina lee el ensayo de Kahlo, “Retrato sobre Diego”, que apareció en un catálogo de una exposición en 1949.

En el trascurso del debate sobre la grabación, la actriz mexicana Amparo Garrido dijo: "He hecho muchas cosas para 'El Bachiller'. Estoy casi del todo segura de que también grabé eso", dijo Garrido a Radio Fórmula. La actriz, que protagonizó "Blancanieves" (en la versión en español de la película de Disney), dató la grabación al igual que los expertos de la Fonotequa Nacional entre el año 1953 o 1954.

El hijo de Ampara Garrido, Ismael, dijo a Radio Fórmula, que él reconoció que la voz del audio es la de su madre. Además duda de que el estado de salud de la artista le haya permitido realizar dicha grabación: “Frida Kahlo nació en 1907 y falleció en 1954. Es decir, que realizó la grabación con 65 años. Tiene que ser del año en el que murió”. “

Examinando la grabación

A medida que aumentan las dudas, los expertos de la Fonoteca Nacional continúan examinando si la voz de la grabación pertenece a Frida Kahlo. También se digitalizarán un total de 1.300 cintas del programa "El Bachiller" y se catalogarán para verificar si se puede escuchar la voz de Kahlo en una de ellas. "Cuantos más datos y material de referencia estén disponibles, más contundente será el veredicto final del forense", explica Martin Steinebach, jefe del Departamento de Media Security y IT Forensics en el Instituto Fraunhofer para la Seguridad Tecnológica de la Información.

Steinebach explica a DW cómo los expertos investigan grabaciones como la supuesta de Kahlo: "Hay información biográfica sobre Frida Kahlo: ¿Dónde creció? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Puede ser la voz la de una mujer de esa edad? ¿Puede haber un acento regional? Se compara si el uso de las palabras es típico del entorno". Además, él digitalizaría el material y comprobaría con qué aparato se grabó la voz. Haría grabaciones con el mismo dispositivo para luego comparar las fluctuaciones entre el supuesto material de Kahlo y el propio. A eso “lo llamamos balística. El término se usa cuando se asigna una bala a una cierta arma. El primer paso es comprobar la relación entre el aparato y el medio”, afirma.

No hay seguridad absoluta

Incluso después de haber analizado exhaustivamente el material, no se podrá confirmar del todo si se trata de la voz de Frida Kahlo. Sobre todo, porque no hay referencias de la voz de Frida Kahlo hasta el momento, dice Martin Steinebach. "Pero es posible verificar, sin referencias, si la forma de hablar y la voz concuerdan con la persona".

Frida es en la actualidad un mito, también porque luchó como artista para hacerse un nombre en el mundo de la pintura, un ámbito entonces de dominio masculino. Pintó 143 obras, 55 de ellas, autorretratos. Falleció en 1954 a la edad de 47 años.

