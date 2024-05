Atentado contra Fico, un ataque a la democracia

El periódico "Dennik N", de la capital de Eslovaquia, comenta en su versión en línea: "Este no es el primer atentado contra una persona que actúa en la vida pública. Lo fue el asesinato del periodista Jan Kuciak (en el año 2018). Ya entonces hicimos notar que los políticos que propagan el odio juegan un juego peligroso. Es solo cuestión de tiempo hasta que los ataques verbales deriven en ataques físicos. (…) Hoy, todas las figuras de la esfera pública deberían dejar atrás sus pasiones. Culpar a los medios o a la oposición no puede ser una respuesta. Pero igualmente inaceptable es el reproche de que precisamente Robert Fico y su gente jugaban con fuego al echar leña a la hoguera del odio y, con ello, serían responsables de la tragedia. (…) El atentado contra el periodista Jan Kuciak fue un ataque contra todos nosotros. También lo es el ataque contra el primer ministro Fico”.

"Un problema europeo"

En Alemania, el diario Rhein-Neckar, de Heidelberg, opina: "No se trata de un problema nacional, sino de uno europeo: el trato social se ha vuelto más áspero y violento. También en el debate político. Eso no justifica un atentado, pero evidencia que la violencia no es solo un fenómeno que concierne a unos pocos. La sociedad debería enfrentarla como un todo. En un estadio muy temprano, mucho antes de los ataques contra políticos que marcan la campaña electoral europea 2024”.

"Frágil democracia"

El rotativo "Südwest Presse", de Ulm, plantea: "Faltando pocas semanas para las elecciones del Parlamento Europeo, los disparos contra Fico no impactan solo a los eslovacos, sino a todos los europeos. Recuerdan dolorosamente cuán frágil es la democracia y cuán grande el milagro de que 27 Estados, con una convicción mancomunada, hayan confluido en una Unión.

Esta maravillosa fiesta de las elecciones libres se ve ahora ensombrecida por el brutal ataque contra un líder político europeo. Quien acuda a votar en junio, puede hacerlo también con la conciencia de expresar un claro rechazo a la violencia ciega y bruta, y a aquellos que la propician".

(ers/ju)