Ataques en el mar Rojo: ¿quiénes son los hutíes?

Las repercusiones del conflicto entre Israel y Hamás se perciben en otra parte del mundo: las milicias hutíes yemeníes llevan semanas atacando barcos en el mar Rojo con drones y otras armas. A mediados de noviembre, capturaron el carguero Galaxy Leader perteneciente a la empresa de un empresario israelí. Los hutíes ahora amenazan con atacar cualquier barco que se dirija a Israel, a menos que se permita el transporte de más alimentos y medicinas a la Franja de Gaza.

Los ataques de los hutíes al transporte marítimo internacional son tan graves, que cuatro compañías navieras internacionales han anunciado que ya no enviarán sus barcos a través del estrecho de Mandeb, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo. ¿Quiénes son los hutíes? ¿Cuáles son sus objetivos?

Origen e identidad

Los hutíes pertenecen a un grupo tribal del norte de Yemen, que limita con Arabia Saudita. Desde el punto de vista confesional, se cuentan entre los zaidíes, que representan una rama del islam chiíta. Esta es una base importante para tener buenas relaciones con Irán, que se considera a sí mismo como potencia y representante de los intereses chiítas en la región.

En Yemen, los zaidíes constituyen un buen tercio de la población total. La historia del surgimiento del movimiento hutí como grupo político y luego militar, a partir de las filas de los zaidíes, se remonta a los años noventa del siglo XX.

Los hutíes y la guerra civil

Desde la llamada Primavera Árabe de 2011, los hutíes han acusado cada vez más al Gobierno central yemení en Saná de marginar a los zaidíes y suprimir sus derechos. Al mismo tiempo, asumieron que el Gobierno era muy cercano a Israel y Estados Unidos. Los hutíes se alzaron contra el Gobierno del entonces presidente Abd Rabbo Mansour Hadi en 2014. Este sólo pudo permanecer en el cargo gracias a una alianza militar internacional liderada por Arabia Saudita. Dicha alianza lucha contra los hutíes desde 2015, sin éxito.

El Gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, controla el sur del país, mientras que los hutíes controlan el norte y cuentan, además, con el apoyo de Irán. Por esta razón, la guerra civil yemení también se considera una guerra indirecta entre Arabia Saudita e Irán. Los hutíes tienen tanques, vehículos, misiles guiados y cohetes, que dicen haber capturado principalmente del parque del Ejército regular yemení.

La guerra en Yemen ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, según Naciones Unidas. En abril de 2022, las partes en conflicto negociaron un alto al fuego de seis meses. Aunque el acuerdo expiró hace mucho tiempo y las partes en conflicto no pudieron ponerse de acuerdo sobre su prolongación, las armas están en relativa calma desde entonces.

Ideología radical antiisraelí

El rumbo ideológico de los hutíes se puede deducir de su lema: "Dios es el más grande, muerte para Estados Unidos, muerte para Israel, maldición para los judíos, victoria para el islam". Establecieron un estricto orden islamista en el territorio que controlan en el norte de Yemen. Combinan la militancia religiosa con un estricto rumbo antioccidental y antiisraelí.

Incluso desde antes de la reunificación yemení en 1990, los Gobiernos yemeníes han adoptado, en general, una posición claramente propalestina, como la mayoría de los Gobiernos árabes. Pero los hutíes han radicalizado significativamente esta postura básica. Y esto les ha ganado muchas simpatías entre la población.

Estrecha relación con Irán

Los hutíes son considerados aliados cercanos del Gobierno iraní. Se ven a sí mismos como parte del llamado "eje de resistencia" contra Israel y Estados Unidos, que también incluye al Hezbolá libanés, varias milicias iraquíes y al régimen sirio, explica a DW el politólogo Hamidreza Azizi de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP).

Sin embargo, los hutíes se diferencian de otros socios de Irán. Por un lado, son menos dependientes de Teherán que, por ejemplo, el Hezbolá libanés y, por otro, no están directamente subordinados al sistema de mando y control iraní, afirma Azizi.

No obstante, esto no se puede comprobar de modo concluyente. No está claro hasta qué punto Irán apoya a los hutíes o en qué medida ellos, a su vez, siguen instrucciones de Teherán. Y tampoco está claro que Irán haya desempeñado un papel importante en los recientes ataques de los hutíes a barcos en el mar Rojo, afirma a DW Fabian Hinz, especialista en defensa y análisis militares del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Ataque en el mar Rojo: combatientes hutíes secuestraron el carguero Galaxy Leader en noviembre de 2023. Imagen: Houthi Media Center/AP/picture allaince

Motivos políticos internos

Los hutíes consideran a Israel el único responsable de la guerra en la Franja de Gaza, a pesar del sangriento ataque contra Israel por parte de Hamás, clasificada como organización terrorista en Alemania, la UE, EE. UU. y otros países, el 7 de octubre pasado, con alrededor de 1.200 muertos. Los hutíes ven los ataques a barcos y misiles, que se han lanzado hasta ahora contra Israel, como una "represalia" por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Según muchos expertos, los ataques de los hutíes no suponen aún una amenaza militar grave para Israel: hasta el momento, todos han sido interceptados. Más bien, son una especie de mensaje político interno de los hutíes, dice Farea al Muslimi, investigadora para el Medio Oriente y el Norte de África en Chatham House, un grupo de expertos con sede en Londres. "Esta guerra es una oportunidad única para que el grupo hutí demuestre a su población local su posición propalestina, antiisraelí y antiestadounidense", explica a DW.

Peligro de escalada en el mar Rojo

Estados Unidos, Alemania y otros países advierten a los hutíes que no continúen con sus ataques. El enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, dijo que el Gobierno de Estados Unidos estaba buscando la coalición marítima "más amplia posible" para proteger a los barcos en el mar Rojo y señalar a los hutíes que los ataques no serán tolerados.

Pero los hutíes, hasta el momento, no se han inmutado. Un portavoz de la milicia enfatizó que quieren seguir "apoyando la causa palestina", a pesar de las "amenazas de Estados Unidos, Israel y Occidente". Las acciones hostiles "contra Yemen" tendrían graves consecuencias, amenazó en el canal de televisión proiraní en lengua árabe Al Mayadeen.

Si existiera una alianza internacional liderada por Estados Unidos, podría infligir enormes daños militares, en caso de una confrontación directa. Sin embargo, un ataque también podría generar solidaridad entre sectores de la población con los hutíes y consolidar aún más su gobierno. Tampoco está claro cómo actuaría Irán, aliado y mentor de los hutíes.

(rmr/rml)