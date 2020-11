Ataque terrorista en Suiza: “Mujer que atacó con cuchillo a clientes es yihadista”

"No me sorprende este ataque", dijo la directora de la Policía Federal Nicoletta della Valle, tras el ataque del martes por la noche. Tales actos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. La mujer pudo ser detenida inmediatamente después del ataque, una de las víctimas ya no se encuentra en peligro de muerte. El ataque tuvo lugar en esta tienda de departamentos de Lugano.

Las víctimas también son mujeres a quienes la atacante agarró por el cuello y les propinó heridas con un arma punzante. "Escuché gritos y me di la vuelta. Entonces vi a una mujer en el suelo, en medio de un charco de sangre", dijo un testigo a la "La Regione".

Según medios de Tesino, la atacante había robado el cuchillo del departamento de cocina del mismo centro comercial. La autora habría exigido que los medios de comunicación mencionaran que ella pertenecía a la milicia terrorista EI. La perpetradora fue inmovilizada por una pareja, que la retuvo hasta la llegada de la Policía.

Autoridades suizas en alerta después del ataque de Viena

La Fiscalía General de Suiza ya ha comenzado las investigaciones. Se trata de un "ataque sospechoso motivado por el terrorismo", según la Policía Federal Fedpol. Para Matteo Cocchi, comandante de la policía cantonal del Tesino, la amenaza del terrorismo es omnipresente. Aún no hay más detalles disponibles. Norman Gobbi, presidente del gobierno del Tesino, asumió que la mujer se había radicalizado: "La situación es extremadamente grave”.

Actualmente se desconoce la conexión con un ataque con cuchillo en septiembre, que también se está investigando por un supuesto trasfondo terrorista. A mediados de septiembre, un portugués de 29 años fue apuñalado en un restaurante de kebab. El sospechoso tendría conexiones con islamistas.

