Ataque con cuchillo deja un muerto y seis heridos en Escocia

Seis personas resultaron heridas este viernes (26.06.2020) en Glasgow, Escocia, cuando un hombre las atacó con un cuchillo en la escalera del hotel Park Inn, en el centro de esta ciudad, informaron las fuerzas de seguridad, que también reportaron que entre los lesionados se encuentra un oficial, que está grave, pero estable. El atacante, que no ha sido identificado, fue abatido por agentes policiales.

Un testigo dijo a Sky News que había visto a varias personas cubiertas con sangre siendo tratadas por paramédicos tras el incidente, y que había fuerte presencia policial en el lugar, a eso de las 13.15 p.m. (12.15 GMT). Las fuerzas policiales confirmaron que no buscan a nadie más en relación a este incidente.

"Nos gustaría asegurar a la gente que se trata de un incidente contenido y que la ciudadanía en general no está en riesgo. Agentes de la policía asistieron al suceso y puedo confirmar que un sospechoso fue abatido por un oficial armado", indicó la Policía escocesa en un comunicado.

Cuidado con lo que se comparte

La Policía también pidió a la ciudadanía evitar las calles West George Street y Renfield Street y no especular "sobre las motivaciones de este incidente ni compartir información no confirmada en las redes sociales”. Según la BBC, el hotel, que estaría cerrado al público por las restricciones del confinamiento que todavía no se han levantado en Escocia, podría estar siendo usado como alojamiento temporal para varias personas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente triste" ante lo ocurrido en la mayor ciudad de Escocia. "Mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias. Gracias a nuestros valientes servicios de emergencia que están respondiendo", indicó en Twitter. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que las informaciones que había recibido "son realmente terribles”, y también pidió a la gente no compartir información que no esté confirmada.

La semana pasada, tres personas murieron en Reading, en el sur de Inglaterra, tras ser atacadas por un hombre que portaba un cuchillo. La policía dijo entonces que el incidente sería investigado como un acto terrorista.

DZC (EFE, Reuters)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Atentado en Ciudad de México Un atentado contra el jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, derivó en su hospitalización y varios fallecidos y detenidos, según informó la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, que confirma que García Harfuch se "encuentra bien y fuera de peligro". (26.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Bolivia convoca las elecciones pendientes El órgano electoral de Bolivia ha convocado para el próximo 6 de septiembre las elecciones generales que están pendientes en el país, unos comicios que estaban previstos inicialmente para el 3 de mayo, pero que habían sido aplazados sin fecha al decretarse el estado de emergencia sanitaria por pandemia. Y recuerda mantener "las debidas medidas de protección de la salud pública". (26.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Condenado por malversación Un tribunal de Moscú encontró culpable al aclamado director de cine y teatro ruso Kiril Serebrennikov en su juicio por malversación de fondos, informaron los medios estatales. Serebrennikov, de 50 años, que fue detenido hace tres años, fue declarado culpable de participar en una malversación del equivalente a unos 2 millones de dólares de fondos estatales para promoción de las artes. (26.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Klopp, primer entrenador alemán en ganar la Premier El entrenador Jürgen Klopp dedicó a los hinchas el primer título del Liverpool en la liga inglesa en treinta años: "Esta noche es para ustedes", dijo el técnico, pidiendo a los aficionados que guarden el distanciamiento social ante los posibles festejos. "Es un momento muy importante, estoy totalmente superado", declaró el entrenador, muy emocionado, al micrófono de Sky Sports. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Trump pide al Supremo que suspenda Obamacare El Gobierno de Donald Trump pidió, en medio de la pandemia del coronavirus, al Tribunal Supremo, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, el Acta para una Sanidad Asequible (ACA por sus siglas en inglés), más conocida como "Obamacare". La portavoz demócrata en la Cámara de Reprentantes, Nancy Pelosi, calificó la medida como de una "crueldad inconmensurable". (25.06.2020),

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) OPS pide a América adaptarse a "nueva realidad" Más de cinco meses después del primer caso oficial de coronavirus en América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reclamó este jueves a la población del continente que se adapte a la "nueva realidad" que supone la presencia de la COVID-19, una enfermedad que ha contagiado ya a 4.604.134 personas y ha dejado 230.165 fallecidos. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Oposición en Nicaragua formaliza Coalición Nacional contra Ortega En un hotel de la capital de Nicaragua rodeado por patrullas de la policía y fuerzas antimotines, la opositora Coalición Nacional firmó este jueves su estatuto y oficializó así la unidad de siete organizaciones civiles y políticas adversas al gobierno de Daniel Ortega. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) México con 200.000 casos y más de 25.000 muertos La Secretaría de Salud dio a conocer las últimas cifras del coronavirus en México, que aumentaron a 202 mil 951 casos confirmados y 25 mil 060 defunciones registradas. Esto representa un incremento de 6 mil 104 contagios y 736 muertes subidas al sistema en las últimas 24 horas. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Reportan explosión cerca de zona militar sensible en Teherán Una explosión se produjo este viernes en una instalación iraní de almacenamiento de gas, de un área militar sensible, cerca de la capital Teherán, informó el ministerio de Defensa. (26.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) RD Congo declara fin del brote de ébola en el noreste La República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves el fin del segundo peor brote de ébola de la historia, el cual ha asolado el noreste del país durante casi dos años y causado al menos 2.280 muertos y 3.463 casos. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Francia y Alemania brindan apoyo financiero a la OMS Los ministros de Salud de Francia y Alemania viajaron a Ginebra para brindar su apoyo a la OMS. Berlín aportará 500 millones de euros entre material y fondos. París contribuirá con 90 millones de euros y 100 millones de mascarillas. "Alemania y Francia son amigos de la OMS de larga data", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (25.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Economía brasileña sufrirá su mayor contracción en décadas, según Banco Central El Banco Central de Brasil revisó su proyección para el crecimiento de la economía brasileña este año y anunció que ahora espera una contracción de 6,4 % en 2020, como consecuencia de las medidas de distanciamiento social adoptadas para frenar el avance de la pandemia (25.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Borussia Dortmund confirma a Favre como técnico para la próxima temporada El Borussia Dortmund continuará siendo dirigido por el técnico suizo Lucien Favre. Asmimso, Michael Zorc renovó su contrato como director deportivo hasta 2022. El club alemán, que quedó segundo en la Bundesliga, también confirmó el fichaje por cuatro temporadas del internacional belga Thomas Meunier, del París Saint-Germain (25.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Europa podría ser habitable Según un informe preliminar de la NASA, Europa, una de las lunas de Júpiter, podría ser habitable. Tiene un océano interior bajo su superficie helada "el cual podría ser capaz de sostener vida", una teoría que ha vuelto a ser respaldada por un nuevo modelo desarrollado por científicos de la agencia espacial estadounidense que todavía no ha sido sometido a revisión de otros expertos. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Wirecard presenta suspensión de pagos La Wirecard anunció que está preparando la solicitud del proceso de insolvencia tras . "La junta directiva de Wirecard ha decidido hoy presentar una solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia en el juzgado de primera instancia e instrucción de Múnich competente por la amenaza de insolvencia y sobre endeudamiento", anunció la compañía de medios de pago electrónicos alemana.(25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Aniversario de la Guerra de Corea Corea del Sur y EE. UU. reafirmaronsu compromiso de defender "la paz duramente luchada" en la península dividida en el 70 aniversario del estallido de la Guerra de Corea. La Corea del Norte comunista invadió el sur respaldado por Estados Unidos el 25 de junio de 1950, desencadenando una devastadora guerra que duró tres años. En Corea del Norte se hizo un llamamiento al patriotismo. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Seehofer renuncia a denunciar a periodista El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, anunció en una rueda de prensa que renuncia finalmente a su propósito de demandar a una periodista por una sátira sobre la policía, aunque llama a abrir una discusión sobre los estándares éticos mínimos en la prensa. En su lugar, invitó al Ministerio a la directora del periódico donde se publicó para hablar con ella sobre el artículo. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Reglamento suspendido La Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el polémico reglamento, criticado por organismos de derechos humanos, que contemplaba un uso gradual de la fuerza hasta el "de armas de fuego con munición letal". El órgano judicial tomó esta medida temporal tras aceptar a trámite un recurso contra el reglamento, pero no entró a valorar todavía su constitucionalidad. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Aerolínea australiana Qantas anuncia recorte de 6.000 empleos La empresa aérea australiana Qantas anunció este jueves su decisión de recortar 6.000 empleados y mantener en tierra 100 aviones durante al menos un año, en busca de reducir costos en 10.000 millones de dólares en respuesta a la crisis por la pandemia. (25.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) El mundo registra 9,3 millones de infectados y más 478 mil muertos La pandemia de nuevo coronavirus deja al menos 478.818 muertos en el mundo desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este miércoles a las 19H00 GMT sobre la base de fuentes oficiales. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) "Fuera de control" virus en sur de EE.UU. Aumentos récord de casos, alza de hospitalizaciones y enfermos cada vez más jóvenes: el sur de Estados Unidos, de Florida a California, se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el país y sus autoridades locales amenazan con imponer nuevas restricciones. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) PSOE y UP plantean propuesta legal sobre el teletrabajo Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos plantearon, como una de las bases para afrontar la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus, desarrollar "una propuesta legal" sobre el teletrabajo que incluya un nuevo derecho a la desconexión del empleado. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) La OPS lamenta que los casos en Latinoamérica se han triplicado en un mes La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lamentó este miércoles que el número de casos de COVID-19 en Latinoamérica se han triplicado en apenas un mes, pues el 23 de mayo se contabilizaban casi 690.000 infecciones y ahora mismo esa cifra supera los dos millones. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Bayer acuerda indemnizar a demandantes en EE. UU. por caso de glifosato El gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer anunció este miércoles (24.06.2020) que acordó pagar hasta 10.900 millones de dólares en un acuerdo masivo con demandantes estadounidenses que dicen que el herbicida Roundup, fabricado por la unidad Monsanto, es el causante del cáncer que padecen (24.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Suiza sanciona a seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega Suiza anunció que congelará los activos de dos asesores del presidente nicaragüense y cuatro jefes policiales, entre ellos uno que es consuegro del mandatario, por su responsabilidad en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el país. Los funcionarios tampoco podrán viajar a Suiza ni pasar en tránsito por su territorio (24.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) ONU y Liga Árabe piden a Israel abandonar sus planes de anexión "Pido al gobierno israelí que abandone sus planes de anexión", expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras que el secretario general de la Liga Árabe aseguró que la anexión "destruirá cualquier perspectiva de paz en el futuro". Israel tiene previsto poner en marcha el 1 de julio un plan de anexar asentamientos judíos en Cisjordania y el Valle del Jordán (24.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) España expresa preocupación por ataques en EE. UU. a estatuas que representan legado español La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró que apoya el movimiento de protesta Black Lives Matter, pero que se ha generado al margen de este una campaña de ataques contra "símbolos de la historia de Estados Unidos que, en alguna medida, forman parte de la historia de España y hablan del legado hispano en la historia de Estados Unidos" (24.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Acusan al presidente de Kosovo, Hashim Thaci, de crímenes de guerra y contra la humanidad En detalle, Thaci está imputado de "crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra, incluidos asesinato, desaparición forzada de personas, persecución y tortura" durante el conflicto que acabó en la independencia de Kosovo a finales de la década de 1990, según la fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo (24.06.2020).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) El FMI empeora su previsión económica para Latinoamérica El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado este miércoles sus perspectivas para América Latina y el Caribe al pronosticar que su actividad económica se desplomará un 9,4% este año por el impacto de la pandemia del coronavirus, 4,2 puntos más que en sus cálculos de abril. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Rusia conmemora los 75 años de la victoria sobre la Alemania nazi El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este miércoles a crear un sistema de seguridad mundial para hacer frente a las nuevas amenazas, al presidir en la plaza Roja la parada militar dedicada al 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Coronavirus: gitanos y rumanos en Alemania denuncian su situación Representantes del colectivo de gitanos y de la migración rumana han denunciado la situación que viven los trabajadores de los mataderos o los habitantes de bloques de edificios afectados por los brotes de coronavirus de Alemania, y reclamado atención especial para estos. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) El foco de Pekín está "controlado" El nuevo foco de coronavirus, que infectó a 256 personas en Pekín a principios de junio está "controlado", dijeron las autoridades, pero el miedo se mantiene ante el riesgo de una transmisión de la infección. Las autoridades se han apresurado para contener el brote ligado al mayor mercado mayorista en Pekín y han decretado un confinamiento parcial de la ciudad. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Ganó el amor: Gabón despenaliza la homosexualidad Los diputados de la Cámara Baja del Parlamento de Gabón aprobaron el martes despenalizar la homosexualidad, convirtiéndose así en uno de los pocos países de África subsahariana en revertir una ley que convertía en delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Aumentan a seis los muertos por sismo en México Las autoridades mexicanas elevaron a seis el número de personas fallecidas por el terremoto de 7,5 que este martes sacudió el centro y el sur de México, donde además dejó medio millar de casas y unos 55 monumentos históricos afectados. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Más de 9,2 millones de contagios en el planeta Las cifras más recientes sobre el COVID-19 -según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins- detallan que, a escala mundial, el virus ha contagiado a 9.240.398 personas y se ha cobrado 476.960 vidas en todo el planeta. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Nueva York acude a elecciones primarias marcadas por voto electrónico El ala más progresista del Partido Demócrata de EEUU, con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza, reafirmó el apoyo de sus bases en las primarias celebradas este martes en Nueva York, y podría arrancarle un asiento a la vieja guardia en la circunscripción 16, donde el candidato Jamaal Bowman se perfila ganador sobre Eliot Engel, congresista desde 1988. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Kim Jong-un suspende plan de reiniciar acciones militares en frontera intercoreana Corea del Norte decidió suspender los planes de emprender "acciones militares" en la frontera intercoreana durante una reunión de la cúpula militar del régimen que lidera Kim Jong-un, según informaron este miércoles los medios de Pionyang. (24.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Latinoamérica y el Caribe superan las 100.000 muertes por coronavirus La región de América Latina y el Caribe superó este martes las 100.000 muertes por coronavirus, más de la mitad de ellas ocurridas en Brasil, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) La ONU verifica un récord de calor en el Ártico La ONU indicó que estaba verificando informaciones según las cuales se registró un récord de 38 ºC en el Ártico durante el fin de semana. Este posible récord se identificó el sábado en la ciudad rusa de Verkhoiansk, en Siberia, que atraviesa una ola de calor que también ha provocado un recrudecimiento de los incendios, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Fuerte sismo de magnitud 7,5 sacude al sur de México Un sismo de magnitud 7,5 se registró a 25 kilómetros del municipio de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca (México), y se sintió en varios puntos del país, activando la alerta sísmica en la capital, lo que permitió la evacuación de la mayor parte de los edificios. Cuatro personas fallecieron en distintas circunstancias, reportaron las autoridades. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Alemania: amplían confinamiento por coronavirus a otro distrito Al confinamiento decretado para el distrito de Gütersloh, en el estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia, se sumó en horas de la tarde una ampliación que incluye también al distrito de Warendorf, donde el nivel de infecciones alcanzó la cifra de 68 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del límite de 50 por cada 100.000 impuesto por las autoridades sanitarias. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Djokovic da positivo por coronavirus tras torneo sin mascarillas El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, anunció que dio positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición, el Adria Tour, que organizó en los Balcanes y que había sido duramente criticado por no ceñirse a las estrictas normas de seguridad sanitaria que se exige, en estos momentos, para ese tipo de eventos. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Policías israelíes tirotean a joven palestino en Jerusalén Un palestino murió tiroteado por la policía israelí, tras herir en un supuesto atropello intencionado a una agente que se encontraba en un puesto de control cerca de Abu Dis, al este de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada. Según un portavoz policial israelí, el conductor aceleró y dirigió su vehículo hacia una oficial de la Policía de Frontera, que resultó herida leve. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Primer reconfinamiento en un distrito de Alemania por brote en un matadero El ministro presidente del estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste de Alemania), Armin Laschet, decretó este martes el confinamiento del distrito de Gütersloh, donde se ubica el matadero de Tönnies en el que unas 1.500 personas de infectaron de coronavirus. Estas restricciones durarán al menos hasta el 30 de junio. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) La nube de polvo del Sáhara llega a México este martes Una nube de polvo proveniente del Sahara llegará a México a partir de este martes 23 de junio, sin que represente un peligro para la población, informó el lunes el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Fondos de inversión alertan sobre la deforestación de la Amazonía en Brasil Un grupo de 29 billonarios fondos de inversiones alertó al Gobierno brasileño sobre el aumento de la deforestación en la Amazonía y advirtió que pueden revisar sus inversiones en el país en caso de que no adopten medidas para detener la devastación del mayor bosque tropical del mundo. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) España: casi 17.000 muertos en residencias de ancianos por el coronavirus Las residencias de ancianos o de personas dependientes acumulan casi 17.000 fallecidos a causa de la COVID-19 en España, según los datos oficiales de las regiones, una cantidad que aumentaría si se tuvieran en cuenta los casos sospechosos pero no diagnosticados, que la mayoría de administraciones regionales no computa. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Polémica en Florida: gobernador culpa a hispanos de propagar el coronavirus Representantes del Partido Demócrata y miembros de la comunidad latina en Florida instaron el lunes al gobernador Ron DeSantis a ofrecer disculpas públicas por culpar a los trabajadores agrícolas hispanos del aumento en el número de contagios en el estado, que superó ese día los 100.000. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) China lanza último satélite de su sistema de navegación BDS China lanzó este martes al espacio el último satélite de su sistema de geolocalización Beidou (BDS), su alternativa al estadounidense GPS, desde la base de Xichang, en la provincia suroccidental de Sichuan, informó la agencia estatal Xinhua. (23.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Pandemia mata a más de 1.400 mexicanos en Estados Unidos La cifra de mexicanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos llegó a 1.407, además 390 casos confirmados, informó este lunes (22.06.2020) la Cancillería de México. Los estados con la mayor cifra de mexicanos muertos son Nueva York, con 719, California con 166 e Illinois con 147.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Maduro dispuesto a conversar "respetuosamente" con Trump El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el lunes (22.06.2020) estar dispuesto a conversar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, de manera respetuosa, tal y como hizo en 2015 con el entonces vicepresidente y hoy aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Paraguayos salen en vehículos a protestar contra la corrupción Centenares de personas salieron el lunes con sus vehículos a la Costanera de Asunción, en la capital de Paraguay, para manifestarse contra la corrupción y la reforma del Estado que impulsa el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Pandemia agrava desigualdades y exclusión, revela estudio de la UNESCO La pandemia del COVID-19 ha exacerbado la exclusión de los alumnos con menos recursos en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, advirtió este martes (22.06.2020) la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Histórico líder surinamés Bouterse reconoce derrota en comicios A punto de cumplirse un mes de las elecciones generales celebradas el pasado 25 de mayo en Surinam, el histórico presidente Dési Bouterse, y que se presentó a los comicios por tercera vez en su carrera, reconoció este lunes su derrota. El Partido Democrático Nacional (NDP) felicitó a los partidos de la oposición por su victoria en las elecciones. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Arabia Saudita solo permitirá peregrinar a La Meca a residentes en el país El Ministerio de Peregrinación de Arabia Saudita anunció que este año sólo podrán realizar la peregrinación a la ciudad santa de La Meca un número limitado de personas de diferente nacionalidad, pero que ya se encuentren en el reino, debido al peligro que aún representa la pandemia del COVID-19. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Trump precisa que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida del poder El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especificó que se reuniría con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solo para discutir la salida del líder chavista del poder, después de que se conocieran unas declaraciones donde el magnate republicano se mostraba proclive a un encuentro con un hombre al que su país no reconoce el rango de jefe de Estado. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) UE expresa a China "gran preocupación" por ley sobre Hong Kong Durante una conferencia telemática con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de ese mismo país, Li Keqiang, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su par del Consejo Europeo, Charles Michel, expresaron su “gran preocupación” por los planes de la potencia asiática de aplicar una nueva ley de seguridad a Hong Kong. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Alemania: prometen “todo el peso de la ley” por desmanes en Stuttgart Las autoridades alemanas condenaron la violencia registrada el fin de semana en Stuttgart, donde cientos de personas atacaron a las fuerzas de seguridad. La Policía informó de la detención de 25 personas por los desmanes, y 19 agentes resultaron heridos. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que los responsables serán "castigados con todo el peso de la ley". (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Médico sirio arrestado en Alemania por "crímenes contra la humanidad" Un médico sirio sospechoso de "crímenes de lesa humanidad" y torturas en una prisión del gobierno sirio fue detenido el 19 de junio en Alemania, donde vivía desde 2015, indicó este lunes la Fiscalía Federal. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) La pandemia se acelera, advierte la OMS La pandemia de COVID-19 "continúa acelerándose" en el mundo con "un millón de casos señalados en solamente ocho días", advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien añadió que "sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos países, política". (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Maduro o Guaidó: la justicia británica analiza quién representa a Venezuela Un tribunal comercial de Londres empieza a examinar este lunes a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, considera legítimo representante del pueblo venezolano, paso previo para decir sobre la devolución de mil millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Ministro alemán denunciará a columnista por texto satírico El ministro del Interior alemán, el conservador Horst Seehofer, anunció que emprenderá medidas legales contra una periodista que publicó una columna satírica sobre la policía en el diario izquierdista "Tageszeitung", según informaron este lunes diversos medios alemanes. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Trump dice ahora que no descarta reunirse con Maduro El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista publicada el domingo que podía considerar reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que no confía plenamente en Juan Guaidó, el líder de la oposición del país, quien se autoproclamó presidente en enero de 2019. (22.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Pandemia no da tregua en México La pandemia de COVID-19 superó los 180.000 casos y los 21.000 muertos confirmados este domingo en México al sumar 5.343 nuevos contagios y 1.044 muertos. Con estas cifras, México sube al decimocuarto lugar mundial con más casos de COVID-19 al superar a Pakistán y se afianza como el séptimo con más muertes, según la Universidad Johns Hopkins. (21.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) OMS reporta el mayor aumento mundial de contagios en un día La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el domingo el mayor incremento en un solo día de casos de coronavirus, con más de 183.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. (21.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Libia dice que amenaza de Egipto es una "declaración de guerra" El Gobierno de Unión Nacional (GNA) de Libia, reconocido por la ONU, denunció el domingo como una "declaración de guerra" las amenazas de Egipto de intervenir militarmente en el conflicto en ese país. (21.06.2020)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de junio de 2020) Equipo de Trump culpa a manifestantes por escasa asistencia a mítin El equipo de campaña de reelección del presidente estadounidense Donald Trump relativizó este domingo la decepcionante asistencia que tuvo su mítin en Tulsa, culpando a manifestantes por crear una atmósfera hostil y bloquear el paso a los seguidores del magnate. (21.06.2020)



