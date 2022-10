Asume Xabi Alonso como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

El español Xabi Alonso dijo hoy, en su presentación como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, que asume un gran proyecto con grandes metas y que llega con gran motivación para trabajar por ellas. Xabi Alonso, que conoce bien la Bundesliga por su etapa de jugador en el Bayern (2014-17), comenzó pidiéndole a los periodistas que no hicieran las preguntas demasiado rápido pues en cinco años ha olvidado algo de su alemán que espera recuperar y poner a punto. A lo largo de la conferencia de prensa alternó entre el alemán y el inglés, a veces en una misma respuesta. "Es importante para mí estar aquí, tal vez he olvidado algo de mi alemán en los últimos cinco años pero me esforzaré", dijo.

"Es un gran club que tiene un gran proyecto. El equipo es bueno y tenemos grandes metas", dijo. Xabi Alonso asume el cargo en un Leverkusen en crisis, que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, lo que llevó al cese de su antecesor Gerardo Seoane. Por ese motivo, fue interrogado acerca de si cree que su trabajo va a estar centrado en la lucha contra el descenso.

Primero la Bundesliga

"La verdad todavía no pienso tan lejos. De momento pienso en el sábado y luego pensaré en el miércoles", dijo en referencia a los próximos partidos de la Bundesliga contra el Schalke, y de la Liga de Campeones,contra el Oporto. "La meta más cercana es la meta más grande. Hay que ir partido a partido, paso a paso", agregó. En una de las preguntas se le recordó que cuando fichó por el Bayern debutó justo ante el Schalke prácticamente el día en el que llegó a Alemania y se le preguntó si la situación no es similar.

"Son situaciones distintas, pero hay similitudes. En el fútbol, tener tiempo es un lujo. Ahora, como entonces, tengo poco tiempo", dijo. "Primero tendré que conocer a los jugadores, ver cuáles son las sensaciones. Pero sé que podemos jugar bien al fútbol y ser dominantes", explicó. Xabi Alonso definió el tipo de fútbol que quiere que juegue su equipo diciendo que se tratará de "tener intensidad con la pelota y sin ella, no caer en la pasividad y estar siempre activos en todas las situaciones".

"Tener tiempo es un lujo"

Como jugador, Xabi Alonso tuvo entrenadores emblemáticos, y muy distintos entre ellos, como José Mourinho, Carlo Ancelotti o Pep Guardiola y fue interrogado acerca de qué aprendió de ellos. "Lo más importante que aprendí de todos ellos es que los jugadores tienen que seguirte, tienen que creerte. Puede haber diferencias en la concepción del fútbol, pero lo más importante es siempre la relación con los jugadores", dijo.

