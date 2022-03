Astronautas rusos llegan a la EEI vestidos de amarillo y azul, colores de la bandera de Ucrania

Cuando tres cosmonautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional con trajes de vuelo amarillos con detalles azules, algunos vieron en ellos un mensaje con los colores de la bandera ucraniana.

Después de que varios medios reportaran sobre la extraña elección de colores, el jefe de la organización espacial rusa tuvo que salir y desmentir los rumores: los tres cosmonautas del país no llevaban trajes espaciales amarillos para mostrar su apoyo a Ucrania.

Ningún "símbolo oculto en nuestro uniforme"

El cosmonauta Oleg Artemyev dijo que cada tripulación elige el color de los trajes de vuelo unos seis meses antes del lanzamiento, porque hay que coserlos individualmente. Y como los tres se graduaron en la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, eligieron los colores de su prestigiosa alma mater.

"No hay necesidad de buscar ningún signo o símbolo oculto en nuestro uniforme", dijo Artemyev en una declaración en el canal de Telegram de la agencia espacial rusa. Un color es simplemente un color. No tiene ninguna relación con Ucrania. De lo contrario, tendríamos que reconocer sus derechos al sol amarillo en el cielo azul.

"Estamos junto a nuestro presidente"

"¡En estos días, aunque estemos en el espacio, estamos junto a nuestro presidente y nuestro pueblo!", agregó.

"A veces el amarillo simplemente significa amarillo", tuiteó ayer el jefe de Roscosmos, Dimitri Rogozin, publicando una imagen del escudo azul y dorado de la universidad.

Desde que Rusia invadió Ucrania hace poco más de tres semanas, muchas personas han utilizado la bandera ucraniana y sus colores para mostrar su solidaridad con el país.

Poco después de su llegada a la estación orbital el viernes, Artemyev fue preguntado por los trajes de vuelo. Dijo que había mucho material amarillo almacenado y que "por eso teníamos que llevar amarillo".

FEW (AP, The New York Times, The Guardian)