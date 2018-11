Astrónomos captan sistema estelar triple por primera vez en la Vía Láctea

La sonda espacial BepiColombo visitará Mercurio, el planeta de hierro

Sin atmósfera

Hace mucho calor en Mercurio, pero no es tan malo como se esperaría de un planeta que está al lado del Sol. Hace más calor en su vecina, Venus. La razón es que, a diferencia de Venus, Mercurio no tiene atmósfera y, por lo tanto, el calor se irradia hacia atrás. Las temperaturas varían entre -170° C y 425° C. En ningún otro planeta la temperatura varía tanto.