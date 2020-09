"Asado contra la pesadilla": preocupa el aumento de contagios de COVID-19 en Argentina

"Asado contra la pesadilla”, titula el matutino alemán Süddeutsche Zeitung, de Múnich, un artículo sobre el preocupante aumento de casos de coronavirus en Argentina: "Al principio, el país fue elogiado internacionalmente por su rápida y estricta cuarentena. Entretanto, sin embargo, se han registrado más de 600.000 casos y Argentina ocupa el décimo lugar entre los países más afectados por la pandemia. En cuanto a los nuevos contagios, incluso está en un triste quinto lugar. La semana pasada se contabilizaron más de 10.000 casos en promedio, y solo del lunes (21.09.2020) al martes (22.09.2020) las autoridades informaron sobre más de 400 muertos. Todas esas son solo las cifras oficiales. Mientras en Alemania menos del uno por ciento de los test son actualmente positivos, en Argentina es positivo uno de cada dos test.

En realidad, más personas se habrían contagiado con coronavirus de lo que reflejan las estadísticas. Uno de los motivos por los cuales Argentina no tiene el coronavirus bajo control es el bajo porcentaje del testeo. Desde el comienzo de la pandemia fue, sobre todo, Buenos Aires la zona más gravemente afectada por los contagios. (…). Los amigos y especialmente la familia tienen gran importancia en la sociedad argentina. Tomar mate los sábados con los amigos, y hacer un asado los domingos con los padres, los abuelos, los tíos y los primos: eso se hacía hasta ahora, y se está volviendo a hacer, aunque de manera más atenuada. La gente está cansada de la cuarentena y, al mismo tiempo, desesperada. La situación económica ya era difícil antes del coronavirus. (…). El gobierno pudo, con mucho esfuerzo y habilidad, acordar un recorte de su deuda externa, un gran éxito. Pero eso no es suficiente para impedir el desastre económico que se está gestando. (…) Aún no se avizora el fin de la crisis. Si bien el número de casos baja ligeramente en Buenos Aires, el virus se propaga ahora por el interior del país. Sea como fuere, no pueden preverse las consecuencias que tendrá esta pandemia en Argentina a largo plazo”.

La ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares más afectados por la pandemia en Argentina.

"La parálisis por shock de Maduro"

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Fráncfort del Meno, se refiere esta semana a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el informe de la ONU al respecto que pone bajo presión al gobierno de Nicolás Maduro, y el viaje del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, a Venezuela: "En todas las estaciones de su viaje, Pompeo puso a Venezuela en el foco de interés. (…). El régimen de Maduro en Venezuela es hace tiempo un blanco favorito de EE. UU. al tratar de satisfacer a la comunidad latinoamericana en EE. UU., a la que le gusta la dureza en la postura hacia Cuba y Venezuela. En Brasil eso fue evidente. (…). Pompeo dijo allí que no se debe olvidar que Maduro no solo destruyó a su propio país, sino que, además, es un narcotraficante que envía drogas ilegales hacia EE. UU. (…). Asimismo, aseguró que a Maduro 'lo van a sacar' de Venezuela, sin mencionar más detalles. Pompeo incluso comparó a Maduro con los exgobernantes de la antigua República Democrática Alemana y de la Rumania comunista. Maduro caerá, dijo Pompeo, 'nadie puede predecir cuándo será ese día, pero ese día llegará'.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El mandatario venezolano, por su parte, describió el viaje del secretario de Estado como un fracaso. Según él, Pompeo se encontraba en una "gira guerrerista” contra Venezuela (…) pero falló en todos sus intentos de implicar a los gobiernos del continente en una guerra contra su país. (…). Sin embargo, Maduro no solo está expuesto a las nuevas amenazas de Washington. Un devastador informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el cual se acusa al gobierno de crímenes de lesa humanidad, sigue poniendo bajo presión a Maduro. Las más de 400 páginas del informe enumeran varios crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, llegando incluso a ejecuciones sumarias. El presidente Maduro, sus ministros del Interior y de Defensa, así como más de 40 funcionarios de alto rango son responsabilizados directamente de haber perpetrado esos crímenes. (…). El gobierno de Caracas, entretanto, ya ha salido de la parálisis inicial por la conmoción. Al principio, solo el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, se había animado a rechazar la investigación diciendo que el informe estaba lleno de falsedades y calificándola de 'una misión fantasma dirigida contra Venezuela'. La reacción del gobierno venezolano tiene buenos motivos. El informe de la ONU, que se refiere con nombre y apellido a toda una serie de funcionarios estatales, podrían llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya.”

Protestas en Caracas. (Marzo de 2020).

Violencia policial "golpea sobre todo a los pobres en Venezuela"

La violencia policial en Venezuela "golpea sobre todo a los pobres”, resalta el diario alemán Neues Deutschland, de Berlín, a través de un comentario del criminólogo venezolano Andrés Antillano: "Considero que la política multilateral de derechos humanos es un logro importante. Pero, para ser efectiva, deben utilizarse parámetros universales que rijan para todos los países, y no se orienten según la agenda de los actores poderosos. Hay, cuando menos, dudas fundamentadas sobre las conclusiones del informe (de la ONU). (…) Para la oposición venezolana de derecha, en su mayoría, lo importante son los casos de violaciones de derechos humanos que afectan a miembros de las clases media y alta de Venezuela. Apenas se interesan por las violaciones de los derechos humanos de personas de los barrios pobres, que son mucho más frecuentes. Dentro del chavismo sí hay críticas y exigencias de frenar la violencia policial, y estas parten de sectores cercanos a las bases, que no son mayoritarios. Está muy extendida la idea de que esas prácticas deben ser toleradas debido a la escandalosa intromisión del exterior. Pero el punto decisivo es que las violaciones de los derechos humanos contradicen fundamentalmente la idea de un proyecto progresista de izquierda, basado en el apoyo de los sectores más pobres de la población”, señala Antillano.

