Así quiere luchar Alemania contra el coronavirus

El Gobierno alemán ha creado un gabinete de crisis para luchar contra el coronavirus de forma efectiva. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, del partido democristiano CDU, dijo este jueves (27.02.2020) en Berlín: "Esto muestra que nos tomamos en serio el brote de coronavirus y que reaccionamos ante la nueva situación en la que se encuentran Alemania, Europa y todo el mundo”. Spahn ya mencionó ayer que el país se encuentra en el inicio de una epidemia, que, de momento, se puede ir atajando con gran esfuerzo.

¿Más mortal que la gripe estacional?

Hay expertos alemanes que creen que el coronavirus es más mortal que la gripe. Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, dijo a periodistas el jueves que, para poder conocer con precisión la tasa de mortalidad del patógeno, habrá que esperar hasta el fin de la epidemia. A partir de hoy, todos los días se celebrará en Berlín una conferencia de prensa para informar sobre el nuevo coronavirus. Wieler aseguró que, al igual que antes, en Alemania no hay razón para entrar en pánico: "La situación no está todavía fuera de control. Tuvimos un brote en Baviera, que fue atajado con éxito. Hace dos días tuvimos nuevos casos y las autoridades sanitarias están tratando de controlarlo”.

Poco probable aislamiento de ciudades

Primero se vieron afectados empleados de una empresa bávara, después se dieron a conocer infecciones en Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia y en Renania-Palatinado. Los expertos del Instituto Robert Koch insisten en seguir aplicando las actuales medidas: aislar a los infectados y observar a sus contactos. "Continuaremos llevando a cabo esta estrategia. Puede ser que, cuando surjan nuevos brotes, ya no tengamos más el control de la situación”. Pero los científicos del Instituto Robert Koch no creen que en Alemania sea necesario aislar ciudades, como ha sucedido en Italia.

El Instituto Robert Koch redobla sus esfuerzos

El Instituto Robert Koch ha recibido en los últimos días innumerables solicitudes por parte de los medios. Debido a esa elevada demanda, a partir de ahora ofrecerá información diaria. La honorable institución científica, situada en el barrio berlinés de Wedding, y llamada así en honor al famoso microbiólogo Robert Koch, es el más alto organismo alemán cuando se trata de enfermedades infecciosas. En 1905, Robert Koch recibió el Nobel de Medicina por el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. Más de mil empleados trabajan actualmente en la institución para desarrollar vacunas, así como para observar epidemias y pandemias.

Desde hace varias semanas, en el Instituto Robert Koch se trabaja siete días a la semana en dos turnos para valorar la situación, ofrecer asesoramiento e intercambiar información con médicos y autoridades. Jens Spahn, ministro alemán de Sanidad, pone a sus interlocutores en cifras: 170.000 consultas médicas, 20.000 farmacias, más de 2.000 hospitales y 14.000 centros de cuidados médicos de todo el país deben ser coordinados e informados.

Pasos posibles, aunque improbables

En caso de amenazas sanitarias y gestión de catástrofes, en Alemania asumen la responsabilidad los estados federados. Cada uno de ellos tiene sus propios planes en caso de epidemias o pandemias. Hay una regla que suele ser común en todos ellos: mientras el brote infeccioso pueda controlarse con medios convencionales, no se activa la alarma frente a catástrofes.

La situación debe ser realmente muy grave para que se active esa alarma. Si se llegara a ese punto, las medidas contemplan el control tanto en propiedades privadas, como en autobuses y trenes, así como la cancelación de eventos públicos. En una ciudad de Renania del Norte-Westfalia, los jardines infantiles y las escuelas cerraron sus puertas varias días después de que se conociera un caso de infección por coronavirus.

Hay otros pasos posibles en Alemania, pero la mayoría de expertos no creen que se puedan aislar ciudades completas, como ha sucedido en un país centralista y no democrático como China. En Alemania rige siempre el principio de la proporcionalidad. Eso significa que, cualquier medida que se adopte, debe aplicarse sobre las personas directamente afectadas, no sobre grandes grupos de población. Pero sí sería posible prohibir a gente infectada abandonar o ingresar en determinados lugares. También se puede probir el acceso al territorio nacional.

