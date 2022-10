Así funciona el tope global a los precios del petróleo ruso

¿Cuál es el objetivo del tope al precio del gas?

La Unión Europea (UE) quiere limitar los precios del petróleo ruso transportado por vía marítima, para reducir los ingresos del país invasor y evitar que se vea beneficiado de la subida de los precios en el mercado global. Todas las exportaciones de petróleo, incluidas las destinadas a China o la India, estarán sujetas a esta sanción.

El G7, que reúne a los siete países más industrializados del mundo, había decidido esta medida durante el verano boreal. Ahora, la UE ha incluido la misma limitación a los precios en su octavo paquete de sanciones, acordado este miércoles (05.10.2022).

¿Cómo se aplicará el límite de precios?

A partir del 5 de diciembre, la UE y los Estados del G7 prohibirán a los bancos financiar la compra y venta de petróleo ruso; a las compañías de seguros, asegurar las cargas de los buques y los puertos; y a los puertos, descargar los cargamentos, en caso de que el petróleo esté siendo comercializado a precios superiores a los fijados por la nueva normativa. De esta manera, la UE embarga las exportaciones de petróleo, haciendo su comercialización por vía marítima prácticamente imposible.

¿Cuál será el tope?

Según la Comisión Europea, todavía no se han determinado cifras concretas. El tope tendría que ser significativamente inferior al precio del petróleo en el mercado global y cercano a los precios rusos antes de la guerra contra Ucrania. Los Estados miembros de la UE siguen negociando, debido a que las sanciones solo pueden ser aprobadas si todos votan a favor. Según los expertos de la Comisión Europea, el tope deberá ir ajustándose dinámicamente a la evolución del mercado, para evitar que, en algún momento, el precio en el mercado global caiga por debajo del límite fijado por la UE.

¿Está permitido importar petróleo ruso?

Sí, solo les está prohibido importar combustible en petroleros a los Estados de la UE y a los demás Estados del G7 (Estados Unidos, Canadá y Japón). Clientes de Asia, África o América Latina pueden seguir comprando petróleo ruso, aunque solo al precio máximo fijado.

¿Pueden seguir transportando petróleo ruso los barcos de la UE?

Los países que cuentan con grandes compañías navieras de petroleros, como Grecia, Chipre y Malta, han impuesto que los buques de estos Estados puedan seguir transportando petróleo a Asia, por ejemplo, siempre y cuando se comercialice por debajo del precio límite.

¿Qué ocurre con el petróleo ruso suministrado por oleoductos?

Este petróleo no está embargado, ya que, actualmente, Hungría, la República Checa y Eslovaquia solo pueden abastecerse de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto "Druzhba" . Polonia y Alemania, que también podrían obtener petróleo a través de este oleoducto, han renunciado voluntariamente a él para reducir los ingresos de Putin. El límite de precio tampoco se aplicará al petróleo proveniente de los oleoductos.

¿Cuáles son las reacciones?

Como era de esperar, Rusia critica duramente este procedimiento de la UE. "Esto perturbaría todos los mecanismos del mercado. Podría perjudicar a la producción mundial de petróleo", dijo el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, en la televisión estatal rusa. Rusia ya ha anunciado que dejará de suministrar petróleo a los países que quieran aplicar el tope de precios.

El director de la compañía petrolera TotalEnergies, Patrick Pouyanne, advirtió de los problemas que podría causar el tope a los precios. "Estoy seguro de que Putin dirá: 'No vamos a desperdiciar mi petróleo'. El precio en el mercado global entonces ya no sería de 95 dólares, sino de 150", opinó Pouyenne, quien no querría poner esta palanca en manos de Putin.

(ies/rml)