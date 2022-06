Así capta Rusia a sus nuevos soldados: ¿reclutamiento oculto?

En contra de algunas previsiones, Moscú aún no ha declarado una movilización general, incluso después de cinco meses de guerra contra Ucrania. Quienes siguen haciendo la guerra son los soldados profesionales y temporales, así como los miembros de la seguridad privada y las empresas militares.

También se están desplegando hombres reclutados por las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk en el Donbás. Pero las juntas de reclutamiento parecen estar buscando más activamente que nunca soldados regulares y también tienen como objetivo reclutar, según varias fuentes.

Reclutamiento de veteranos

Alexander, que no quiere dar su nombre real por seguridad, es un veterano y hace años que no vive en Rusia. Sin embargo, en su pasaporte sigue figurando su dirección de registro en Rusia. La misma en la que sus padres encontraron una citación dirigida a él, remitida por la junta de reclutamiento local.

"Llevo más de 20 años en la lista de la oficina, desde que era soldado en el Ejército. Soy veterano y no sé con qué está relacionado esto. Probablemente sea un reclutamiento oculto", dice Alexander. Él mismo condena el ataque ruso a Ucrania. Si todavía estuviera en Rusia, trataría de abandonar el país lo antes posible tras recibir dicha citación, dice.

Al parecer, los rusos que estuvieron en el Ejército y tienen experiencia de combate reciben cada vez más citaciones. En la red social rusa VK, hay gente que comparte consejos sobre cómo reaccionar ante una citación. "Mi hijo fue a la oficina el 14 de junio. Miraron sus documentos de identidad y le preguntaron si quería un contrato. Luego lo dejaron ir", escribe Anna en la red VK. Ella es miembro de un grupo de mujeres en Arjangelsk.

Oficina de reclutamiento de soldados rusos y prorrusos en Ucrania

Búsqueda de soldados temporales

El defensor de derechos humanos Alexander Gorbachev, que asesora a los reclutas, ha observado un aumento de la búsqueda de soldados temporales desde que comenzó la guerra, y especialmente desde hace un mes. "Antes, solo se ofrecía un contrato a los reclutas y a los hombres que acudían por sí mismos a la oficina.

Según Oksana Paramonova, directora de la organización de derechos humanos "Madres de Soldados de San Petersburgo", el Ejército ruso quiere alistar cada vez más reclutas. La línea telefónica de las "Madres de Soldados" recibe cada vez más quejas que denuncian que se está llamando a filas a hombres con enfermedades, no aptos para el servicio militar.

Además, según Paramonova, ahora las autoridades también se ponen en contacto directamente con empresas, con listas de empleados que están siendo citados. Según la ley, no se puede ignorar una citación recibida en el lugar de trabajo.

En la república constituyente rusa de Chechenia, incluso se obliga a los hombres a ir al frente mediante secuestros, torturas y procesos penales, informó el portal "The Insider".

Las "madres de los soldados" confirman que algo así no es común en otras regiones de Rusia. "Hay casos en los que no hay una presión psicológica directa, pero en los que los posibles contratistas son atraídos con pagos, beneficios y condiciones de trabajo", dice Paramonova. Dice que son muchas las quejas que llegan a su línea de atención telefónica, porque no se respetan las condiciones del contrato. Sin embargo, a menudo resulta que los soldados temporales no han leído bien sus contratos antes de firmarlos.

Compensación sin precedentes

Vladimir Putin suprimió el límite de edad para el servicio militar a finales de mayo. Ahora los mayores de 40 años también pueden alistarse. Básicamente, se trata de un salario de 200.000 rublos al mes, el equivalente a 3.500 euros. Eso es cinco veces más que el salario promedio de un ruso. Según Oksana Paramonova, la paga no era tan alta en tiempos de paz. Según Alexander Gorbachev, el salario regular era de 25.000 rublos, unos 400 euros.

Movimientos de tropas rusas en el este de Ucrania

"No existe una movilización encubierta para participar en operaciones de combate en Ucrania", afirma, por su parte, Oleg Ignatov, analista en jefe del International Crisis Group. Según el experto, Putin ha evitado llamar a una movilización general, probablemente porque los partidarios pasivos de la guerra podrían convertirse rápidamente en opositores activos de la misma.

(jov/ms)