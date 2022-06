Arte antisemita en la Documenta 15 de Kassel

Los críticos de una de las exposiciones de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, la Documenta, que se lleva a cabo en la ciudad alemana de Kassel, se ven finalmente confirmados. El gran lienzo titulado "People's Justice”, del colectivo de artistas indonesio Taring Padi, ha sido cubierto con una tela negra que lo oculta por completo.

Obras de Taring Padi ya habían provocado anteriormente una lluvia de críticas por su carácter antisemita. El Consejo Central de Judíos de Alemania reaccionó ahora con un tajante comunicado en el que criticó "tanto el antisemitismo de los artistas como la falta de responsabilidad de los organizadores de la exposición", y exigió consecuencias por parte de los responsables de la Documenta por "transgredir una línea roja". La dirección de la Documenta garantizó que no habría antisemitismo en la exposición y, por lo tanto, obviamente fracasó en cumplir con ese anuncio. En el mural se ve, entre otras, a dos figuras cuya representación es sumamente ofensiva: un policía antidisturbios con rostro de cerdo, que lleva un pañuelo al cuello con una estrella de David y un casco con la inscripción "Mossad”, en referencia a los servicios secretos de Israel. Oculta detrás de un payaso gigantesco se puede reconocer la caricatura estereotípica antisemita de un judío, con rizos laterales, una nariz aguileña, ojos y dientes de lobo o vampiro, y un sombrero con las runas de las SS nazis.

Un hombre con dientes de lobo o vampiro y símbolo de las SS en su sombrero: la caricatura en un mural del colectivo indonesio de arte Taring Padi contiene imágenes con estereotipos antisemitas.

"Clara agitación antisemita”

El director de la institución educativa de Frankfurt Anne Frank, Meron Mendel, pide a los responsables de la Documenta que retiren por completo la obra de Taring Padi. "Estas imágenes no dejan lugar a ninguna interpretación, eso es una clara agitación antisemita”, dijo Mendel a la agencia de noticias DPA. El educador germano-israelí había respaldado previamente el programa de la exhibición, en medio del debate sobre antisemitismo que estuvo latente durante meses. Varias veces dijo que no vio antisemitismo en ella. Ahora también llamó a la prudencia y a no calificar a toda la Documenta 15 de "antisemita”: "Se debe diferenciar. Seguro que algo salió mal. Pero algo así no debe suceder”.

También la ministra alemana de Cultura, Claudia Roth, pronunció palabras contundentes: "En mi opinión, se trata de imágenes antisemitas”, tuiteó Roth, del partido Los Verdes. "Lo diré de nuevo: la dignidad humana, la protección contra el antisemitismo, así como contra el racismo y toda forma de misantropía, son los cimientos de nuestra convivencia, y aquí es donde la libertad artística tiene sus límites". La Documenta debe aclarar esto de inmediato ante curadores y artistas y "asumir las consecuencias necesarias", subrayó la ministra.

Un detalle del controvertido mural "People's Justice", del colectivo de artistas indonesios Taring Padi, en la Documenta 15, en Kassel.

No hubo quejas en la vista previa

Durante la vista previa de la Documenta 15 no se vieron obras de arte antisemitas. Solo la serie de imágenes "Guernica Gaza", del colectivo de artistas palestinos Question of Funding, fue objeto de críticas. La directora general de la Documenta, Sabine Schormann, dijo en una entrevista con DW al comienzo de la muestra de arte que "ciertamente podría haber posiciones políticas críticas” de las que había que hablar. "Pero no hemos encontrado nada en donde se manifieste el antisemitismo en una obra artística”, señaló.

Pero eso cambió el fin de semana pasado. Hasta último momento, el colectivo indonesio Taring Padi estuvo trabajando en la instalación del gran mural en la plaza Friedrichsplatz, delante del pabellón de la Documenta, según informa la publicación especializada en arte Monopol. El mural fue desplegado recién el fin de semana. Taring Padi trabaja con una estética "agitprop”, con caricaturas mordaces, pero también con motivos del movimiento pacifista, ecológico y LGBTQ.

Un detalle de la obra de Mohammed Al Hawajiri, del colectivo de artistas palestinos Question of Funding. Al Hawajiri combinó representaciones de ataques del Ejército israelí en territorio palestino con motivos clásicos de Millet, Delacroix, Chagall y van Gogh.

Críticas del presidente alemán

El sábado (18 de junio de 2022), el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier inauguró la 15ª edición de la Documenta con claras críticas a los organizadores y curadores. El comisionado de antisemitismo del Gobierno federal, Felix Klein, también expresó fuertes críticas. Los responsables de la Documenta no lograron disipar las acusaciones de antisemitismo de manera creíble, dijo Klein al diario Bild am Sonntag. "No puede ser que el antisemitismo sea parte del discurso artístico financiado con fondos públicos en Alemania”, puntualizó.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinemeier (centro), con la ministra de Cultura, Claudia Roth (izquierda) y Sabine Schormann, directora de la Documenta. (18.06.2022).

En 2022, la Documenta, que tiene lugar cada cinco años, está por primera vez a cargo de un equipo de curadores del sur global, el colectivo indonesio Ruangrupa. En su discurso de apertura, el presidente alemán, Steinmeier, enfatizó que una sociedad democrática no debe poner bajo tutela a los artistas ni instrumentalizarlos. "El arte puede ser ofensivo, debe desencadenar debates", señaló. También, dijo, se permite la crítica hacia la política israelí. "Pero cuando las críticas a las políticas del Estado de Israel derivan en cuestionar su existencia, se ha rebasado el límite”, advirtió.

La reputación de la Documenta está dañada

"La deprimente constatación es que todos los participantes se irán perjudicados de esta Documenta”, escribió el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). En sus ediciones más recientes, la Documenta quería mostrar sobre todo un arte que reflexione sobre temas políticos. "Esta vez”, según el FAZ, "generó un conflicto que la supera, que está fuera del arte, y que no puede ser resuelto por él”.

(cp/ers)