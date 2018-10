¡Arriba la literatura alemana! Cien buenos libros en cien videos cortos

A partir de esta semana (11.10.2018) DW Spanisch desea despertar (o saciar) su sed de lectura presentándoles una serie de videos con recomendaciones de buenos libros alemanes que cuentan con traducción en inglés. En DW nos hicimos una pregunta: ¿por qué los escritores de lengua alemana son tan poco conocidos en Estados Unidos, Reino Unido o Australia? Un 3,5 de los libros del mercado anglosajón son traducciones. ¿Qué libros son los que se traducen? Y entonces tuvimos una idea: ¿y si hacemos una lista de buenos libros alemanes traducidos al inglés? No una clasificación con los mejores libros, sino una presentación de buenos títulos que pensamos que ustedes deberían conocer. Al menos desde nuestro punto de vista. Libros nuevos, conocidos y redescubrimientos, literatura tanto "densa” como "ligera”. Novelas y relatos que arrojan una nueva luz sobre Alemania (y Austria, y Suiza y Europa…).

Una aguja en un pajar



Pero ¿cómo empezar a hacer la selección? ¿Mirando en los catálogos de las editoriales? ¿Rebuscando en la red? El Instituto Goethe tiene listas de libros en alemán. También nos pusimos en contacto con escritores, cuya obra estábamos seguros había sido traducida, para sorprendernos al enterarnos de que no era así. Pedimos ayuda a traductores y nos hemos hecho miembros de bibliotecas que prestan libros online. Y llegamos a la conclusión de que no es extraño que una lista así no exista. ¿Quién va a hacer un trabajo tal?

Pero hubo también momentos de euforia cuando tropezamos con algún (re)descubrimiento literario. También cuando intercambiamos impresiones con gente apasionada por la literatura, especialmente en lengua germana. Hubo discusiones sobre por qué apenas un tercio de los autores de la lista es mujer. Y lamentablemente concluimos que ello se debe a un gran desinterés en el sector editorial. Las escritoras lo tienen mucho más difícil que sus colegas hombres para conseguir una editorial interesada en su trabajo. No digamos para ser traducidas al inglés. Eso ha cambiado en los últimos años, aunque seguimos lejos de poder hablar de igualdad en el trato por sexo.

Muchos clichés y alguna sorpresa

Sin embargo, al final acabamos sorprendidos por la diversidad de la literatura traducida del alemán. Nuestra primera lista constaba de más de 200 títulos. A la hora de escogerlos, tuvimos muy en cuenta que queríamos luchar contra el prejuicio de que la literatura alemana es densa y pesada. O de que siempre trata los temas de la guerra, el nacionalsocialismo o la RDA. Por supuesto, esos son los grandes asuntos de la literatura alemana del siglo XX y XXI. Pero la forma de contar las historias es tan diversa como las personas que las han vivido.

Algunos de los autores y autoras que les presentamos tienen nombres como Emine Sevgi Özdamar, Saša Stanišić, Alina Bronsky, Yoko Tawada, que han aprendido el idioma alemán siendo jóvenes o adultos, pero el paisaje literario alemán sería impensable sin ellos. Algunas obras, como las de Heinrich Böll, se revelan con una sorprendente actualidad, mientras que otras necesitan ser redescubiertas, como las de Gregor von Rezzori.

Sabine Kieselbach, impulsora del proyecto de DW "Cien buenos libros alemanes en cien videos cortos".

Polemicen con nosotros

La frontera cultural típica alemana entre obras serias (denominadas con la letra E, de Ernsthaft, serio) y obras de entretenimiento (denominadas con la letra U, de unterhaltend, entretenido) se ha vuelto más permeable, aunque sigue siendo perceptible. Nuestra selección trata de alejarse de esa frontera. Hemos escogido libros que son, sencillamente, interesantes y se adecuan perfectamente para leer durante las vacaciones, como Der Schwarm (traducida al castellano con el título de El quinto día), de Frank Schätzing. Hay libros para ponernos de buen humor y libros que nos permiten sumergirnos en otros mundos. Hay títulos tragicómicos, experimentales, sombríos y fantasiosos. Nuestra selección debería despertar sus ganas de leer, desafiar sus ideas preconcebidas sobre la literatura alemana y, por qué no, también confirmarlas. ¿Echan de menos a uno de sus autores favoritos? No importa, descubrirán uno nuevo con toda seguridad. Y, sobre todo, queremos debatir, así que, polemicen con nosotros.

Libros en video

Hemos confeccionado una serie de videos que se corresponden con cada uno de los títulos de la lista. Para rodarlos hemos buscado lugares que despierten su curiosidad como lector y que tengan al menos un poco que ver con la lectura. Por ejemplo, el video correspondiente al relato sobre la RDA El cielo partido, de Christa Wolf, lo hemos rodado en el Muro de Berlín. Nos dieron permiso para rodar el video sobre El lector, de Bernhard Schlink, en unos de los tranvías históricos del transporte berlinés donde también se filmó el largometraje de Stephen Daldry sobre el mismo título. Estuvimos en la última vivienda berlinesa de Bertolt Brecht, así como en museos, parques, calles, bares y cafés, casas de amigos y en las nuestras propias. Mucha gente nos ha ayudado a buscar los escenarios adecuados para nuestras presentaciones en video. Esperamos sorprenderlos.

Por cierto, cuando hablamos de "nosotros”, en primera persona del plural, nos referimos a todo los autores y redactores de Deutsche Welle que han contribuido con su sabiduría y sus ideas a este proyecto junto con Sabine Kieselbach y David Levitz.

Autora: Sabine Kieselbach (MS/ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |