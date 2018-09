Arrestan en EE. UU. a ciudadano chino acusado de ser espía

La semana en imágenes (del 24 al 30 de septiembre de 2018)

El médico de Colonia Dignidad se libra de la cárcel

Hartmut Hopp, el antiguo médico de la secta Colonia Dignidad, de Chile, dirigida por un ciudadano alemán, no ingresará en prisión, comunicó el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf en una sentencia firme. La conducta de Hopp descrita en el fallo de la Justicia chilena no es punible en Alemania, comunicó el alto tribunal regional en un veredicto que no puede ser apelado. (25.09.2018)