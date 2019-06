Arreglo de cuentas en el Golfo Pérsico

Según los reconocidos periódicos israelíes Maariv y Jerusalem Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes 21 de junio con su ministro de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo, el secretario de Defensa, Patrick Shanahan y varios generales. El tema: posibles "golpes tácticos" contra instalaciones nucleares iraníes en respuesta a ataques contra petroleros en el Golfo de Omán, la entrada al Golfo Pérsico.

Los estadounidenses no dudan de que Irán está detrás de los últimos ataques. Y, francamente, la evidencia presentada por el Pentágono no permite pensar otra cosa, así Irán lo niegue.

Armas estándar de la Guardia Revolucionaria

El diseño y armamento de las lanchas rápidas son exactamente los que los guardias revolucionarios iraníes han usado desde hace años. Las "minas lapa”, un tipo de mina marina que se acopla a un blanco mediante imanes, utilizadas en los ataques contra los dos petroleros, son un arma estándar de la fuerza de élite persa. La evidencia que Estados Unidos ha entregado es, por lo tanto, más sólida que la que presentaron antes de la guerra de Irak. Al parecer, Teherán quería demostrar que sus tropas podían bloquear el acceso al Golfo Pérsico y, por lo tanto, el acceso al petróleo árabe.

Udo Bauer, de DW.

Algo que no permitirá Donald Trump, incluso sin que hasta el momento haya sido atacado ningún petrolero estadounidense. Aunque el presidente de Estados Unidos le haya prometido a sus electores que su país ya no actuará como Policía mundial, y que él mantendría al país al margen de las guerras en el Medio Oriente, Trump va a poner a Irán en su lugar.

Probablemente cada ciudadano estadounidense estará de acuerdo con qué se le deben marcar los límites al régimen de los mulás, si amenaza la economía mundial por medio de tales provocaciones, o tal vez con acciones militares mucho más violentas.

Por otro lado, la frustración del gobierno iraní es más que comprensible. Ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo nuclear, de forma verificable, y sin embargo, Estados Unidos ha abandonado el contrato. Las sanciones económicas son brutales para con la población que las sufre. Pero eso no le da a Irán el derecho de actuar como pirata en el Golfo Pérsico y relanzar su programa nuclear. Esta estrategia está condenada al fracaso, porque Teherán está casi totalmente aislado en la región y su poderío militar es muy inferior. Y Ahora Trump quiere enviar otros mil soldados a la región.

Un ataque militar limitado es posible en cualquier momento

Así que no debemos sorprendernos si una mañana de estas nos despertamos con la noticia de que las instalaciones nucleares iraníes han sido bombardeadas. Es poco probable que los estadounidenses inicien una gran guerra, pero incluso un "ataque limitado" generará reacciones. Y estas pueden causar pavor. Pero los europeos deberíamos dejarle una cosa clara al mundo, y a Irán en particular: si Teherán no para de provocar, una respuesta militar será la consecuencia inevitable. Europa estará del lado de Estados Unidos, sus socios árabes e Israel.

(jov/cp)

Estos nueve países tienen la bomba atómica Rusia, el del arsenal más grande El arsenal nuclear más grande del planeta está en manos de Rusia, que no se conforma con sus 8.500 cabezas nucleares, sino que desde hace algún tiempo trabaja para modernizar tanto sus armas como sus sistemas de lanzamiento. Se estima que un cuarto de ellas están listas para ser utilizadas. La primera prueba atómica la realizaron los soviéticos en 1949.

Estos nueve países tienen la bomba atómica EE.UU., país pionero El primer país que probó la bomba fue Estados Unidos, que además es el único que la ha usado en un conflicto bélico: En 1945 lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, dos artefactos que causaron una destrucción nunca antes vista y apuraron la rendición del imperio. Estimaciones serias afirman que EE.UU. posee unas 7.700 cabezas nucleares. En la foto, un ensayo en el atolón de Bikini, en 1946.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Francia, siempre lista La mayoría de las 300 bombas atómicas que posee el arsenal nuclear de Francia están en submarinos, mientras que una cifra menor está a disposición para ser lanzada desde aviones. El ejército galo es el único que tiene la totalidad de su arsenal listo para ser utilizado. En la imagen, un test llevado a cabo por los franceses en el atolón de Mururoa, en la Polinesia.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Reino Unido, confiado en su fuerza submarina El tercer miembro de la OTAN que posee bombas atómicas es Reino Unido. Con un arsenal estimado en 215 ojivas, es el tercero que se sumó al club de los países poseedores de la bomba gracias al ensayo realizado en 1952. La mayoría de su capacidad nuclear está desplegada en submarinos y se estima que de todo su arsenal, 120 ojivas están listas para ser utilizadas. En la foto, un test de 1957.

Estos nueve países tienen la bomba atómica China es la cuarta potencia Con un poder nuclear estimado en 250 ojivas, China fue la cuarta potencia mundial en sumarse al club y la tercera en cuanto a número de armas nucleares. Desde que en 1964 realizó su primer ensayo, el país más poblado del planeta ha mantenido de forma estable el número de su arsenal, que puede ser utilizado tanto desde el aire como también el mar y posiciones en tierra.

Estos nueve países tienen la bomba atómica India, con los ojos en Pakistán El 18 de mayo de 1974 India realizó "Smiling Buddha", la primera prueba nuclear de su historia. Desde entonces no ha detenido sus planes, y permanentemente aumenta el tamaño de su arsenal y la capacidad operativa. Se estima que tiene hasta 110 ojivas, aunque ninguna de ellas estaría lista para ser utilizada. Su permanente conflicto con Pakistán es la excusa india para justificar su arsenal.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Pakistán, con los ojos en India Cuando en 1998 India realizó su primer test termonuclear, Pakistán decidió que había llegado la hora de tener su propio arsenal atómico. Sus planes al respecto son extremadamente secretos, pero expertos estiman que ha incrementado su capacidad hasta sumar 140 ojivas, ninguna de las cuales estaría lista para ser lanzada.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Israel, la eterna sospecha Israel es el único país del club atómico que nunca ha confirmado poseer la bomba atómica, aunque tampoco ha negado esa información. Los expertos consideran que tiene hasta 200 ojivas nucleares (el número más probable es 80), y se especula sobre la posibilidad de que en 1979 hubiera realizado un test ultrasecreto, el que es conocido como "Incidente Vela".

Estos nueve países tienen la bomba atómica Corea del Norte, el novato En 2006 Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear, asegurando que formaba parte de un plan militar para protegerse de un eventual ataque de Estados Unidos. Desde entonces ha realizado numerosas pruebas que le significaron el aislamiento internacional y una serie de sanciones. Su arsenal estaría compuesto, cuando mucho, por 60 cabezas nucleares. Autor: Diego Zúñiga



