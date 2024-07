Arrancan las fiestas de San Fermín en Pamplona

La ciudad española de Pamplona arrancó este sábado (06.07.2024) sus celebraciones de San Fermín con el tradicional "chupinazo", que abre estos nueve días de festejos mundialmente conocidos por sus encierros de toros. Vestidos con ropa blanca y pañuelo rojo -como marca la tradición-, miles de personas llenaron la plaza del Ayuntamiento de Pamplona al mediodía local para asistir al "chupinazo", el lanzamiento de un potente petardo que anuncia el comienzo de las fiestas.

El alcalde de la ciudad, Joseba Asiron (EH Bildu), dijo que los Sanfermines 2024 tienen que ser "los de la convivencia". "Unas fiestas donde todo el mundo, todas las personas, nos sintamos seguras del primero el al último día, nos sentamos libres y nos sintamos sin miedo, independientemente de la hora del día o de la noche", ha remarcado en su discurso.

La multitud escucha el pregón del alcalde desde el balcón del Ayuntamiento antes del "chupinazo" que da inicio a los festejos. Imagen: Alvaro Barrientos/AP Photo/picture alliance

Al grito de "¡Viva San Fermín!" y con el vino ya fluyendo entre los asistentes, las celebraciones comenzaron en esta ciudad del norte de España, capital de la región de Navarra, que se tiñe de rojo y blanco hasta el 14 de julio. Mundialmente famosas desde que Ernest Hemingway las inmortalizara, no sin polémica local incluida, en su novela "Fiesta" ("The Sun Also Rises", 1926), estas celebraciones atraen cada año a miles de visitantes de todo el mundo.

Las fiestas de San Fermín, con orígenes medievales, incluyen también conciertos, procesiones religiosas, bailes folclóricos, y mucho vino. El momento álgido, sin embargo, llega cada día a las ocho de la mañana cuando cientos de asistentes se lanzan a una peligrosa carrera de 848,6 metros ante seis pesados toros de lidia por las estrechas calles del centro de la ciudad.

Durante los intensos "encierros", de menos de tres minutos, los corredores tratan de acercarse al máximo a los animales en su sprint hasta la plaza de toros de Pamplona, donde serán lidiados por la tarde. El esperado primer encierro de este año será este domingo 7 de julio, día de San Fermín.

lgc (afp, efe)