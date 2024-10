Hallan en Petra tumba bajo escenario de "Indiana Jones"

Tras recibir un raro permiso para excavar el emblemático Tesoro de Petra, en Jordania, un equipo de investigadores jordanos y estadounidenses ha desenterrado una tumba oculta bajo el monumento, que contiene 12 esqueletos humanos completos y una colección de ofrendas funerarias de bronce, cerámica y hierro. Este hallazgo podría arrojar nueva luz sobre la misteriosa civilización nabatea y responder a antiguas preguntas sobre esta cultura.

Rodeada de montañas y famosa por sus impresionantes estructuras talladas en piedra rosada, Petra, una ciudad labrada en la roca por los nabateos hace más de 2.000 años, ganó notoriedad mundial cuando el Tesoro, también conocido como Al Khazneh, apareció en la película Indiana Jones y la última cruzada en 1989. Sin embargo, este reciente descubrimiento sugiere que aún hay mucho por descubrir bajo sus antiguos cimientos.

Radar de penetración terrestre

El Dr. Richard Bates, geofísico de la Universidad de Saint Andrews, utilizó un radar de penetración terrestre para detectar la presencia de cavidades bajo la estructura, obteniendo "datos asombrosos" que llevaron al descubrimiento.

"La gente cree que conoce Petra. Reconocen el Tesoro", explicó a The New York Times el Dr. Pearce Paul Creasman, director ejecutivo del Centro Americano de Investigación (ACOR) y uno de los líderes de la excavación. "Pero toda esta gente pasa y hay mucho más bajo nuestros pies", añadió.

La tumba, que según los investigadores podría ser anterior a la construcción del propio Tesoro, contiene no solo los 12 esqueletos intactos, sino también un tesoro de objetos de bronce, cerámica y hierro. Entre los hallazgos más notables está una red de muros que dividían la sala, una característica estructural nunca antes vista en la antigua ciudad.

El descubrimiento también atrajo la atención del presentador de televisión Josh Gates y su equipo del programa "Expedition Unknown", quienes documentaron partes de la excavación. "La revelación de esta cámara oculta nos dejó absolutamente atónitos", declaró Gates. "Dado que casi todas las tumbas de Petra se han encontrado vacías, ésta es quizá la más importante jamás hallada y un descubrimiento de proporciones históricas".

Curiosa "coincidencia"

En una sorprendente coincidencia, uno de los esqueletos apareció agarrando un recipiente de cerámica que, a primera vista, parecía familiar.

"Cuando vimos lo que parecía un cáliz, nos quedamos helados", explicó Gates. "Era casi idéntico al Santo Grial que aparece en Indiana Jones y la última cruzada, situado en el antiguo edificio justo encima de la tumba". Sin embargo, un examen detallado reveló que se trataba de la parte superior de una jarra rota, probablemente del siglo I a.C.

Petra, capital del reino nabateo

Construida alrededor del siglo IV a.C., Petra fue la capital del reino nabateo, un pueblo nómada que acumuló riqueza a través del comercio de incienso y especias. A pesar de su grandeza y su estatus como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985, mucho sobre los nabateos sigue siendo un misterio.

"Aún nos queda mucho por saber sobre el Tesoro. ¿Cuándo se construyó esta extraordinaria estructura y por qué?", reflexionó Creasman. "Con el apoyo del Gobierno jordano, esta excavación nos está acercando más que nunca a las respuestas", agregó.

Por su parte, el Dr. Bates señala que hay otras cavidades detectadas por el radar que aún no han sido exploradas, sugiriendo que podría haber más descubrimientos esperando bajo la superficie de Petra. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando los restos encontrados, con la esperanza de que arrojen más luz sobre los misterios de esta ciudad tallada en piedra rosada.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de The New York Times, The Smithsonian Magazine y Discovery Channel.