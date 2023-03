Armas nucleares de Rusia: ¿Cuáles son las consecuencias de su despliegue para Bielorrusia?

Este año podrían volver a estacionarse armas nucleares en Bielorrusia. Como declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, el 25 de marzo, se trata de unos diez aviones que pueden transportar armas nucleares tácticas y un sistema de misiles Iskander que puede armarse con cabezas nucleares. También anunció que la construcción de un depósito de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizaría en julio de este año.

Todas las armas nucleares soviéticas fueron retiradas a Rusia hace casi 30 años, no sólo de Bielorrusia, sino también de Ucrania y Kazajistán. Los tres Estados renunciaron a las armas nucleares que había en su territorio y firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. A cambio, los demás Estados firmantes, sobre todo Estados Unidos y Rusia, les garantizaron su soberanía e integridad territorial.

La "fortaleza nuclear" de la Unión Soviética

Pavel Podvig, del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, de Ginebra, señala que desde hace tiempo se habla de una nueva cooperación entre Rusia y Bielorrusia en el ámbito de las armas nucleares. En febrero de 2022, por ejemplo, se modificó la Constitución de Bielorrusia y se suprimió la disposición sobre el estatus de país libre de armas nucleares, "lo que abrió la posibilidad legal de emplazar cabezas nucleares en el territorio de Bielorrusia", subraya.

Según el experto militar Alexandr Alesin, "cierto número de portadores de armas nucleares" estaban preparados incluso antes de que Putin hiciera su anuncio. Recuerda que en la época soviética Bielorrusia era una "fortaleza nuclear". Alrededor de dos tercios de todos los misiles soviéticos de medio y corto alcance, incluidas las cabezas nucleares, se encontraban allí.

Bombarderos SU y sistemas Iskander

Según Putin, dijo Alesin, en Bielorrusia se han preparado, con ayuda rusa, diez aviones capaces de transportar armas nucleares. "Lo más probable es que se trate de bombarderos de primera línea SU-24 de diseño soviético, originalmente destinados a llevar a cabo ataques nucleares con una brecha en el sistema de defensa aérea a baja altitud", dijo el experto.

Según él, en 2011 Bielorrusia contaba con un total de 35 aeronaves de este tipo, algunas de ellas bombarderos, otras aviones de reconocimiento. Bielorrusia también dispone de sistemas Iskander-M, que por sus características técnicas pueden portar cabezas nucleares.

¿Se violan los tratados vigentes?

Bielorrusia y Rusia son partes en el Tratado de No Proliferación Nuclear. "No se trata de entregar armas nucleares a Bielorrusia. La práctica de almacenar armas nucleares en el territorio de otro Estado, entrenando al personal de ese Estado en su uso, ya existía a mediados de los años 60 por parte de EE.UU. y la OTAN. Generalmente se asumía que esta práctica no contradecía el tratado", explica Pavel Podvig. Sobre todo porque en aquella época la Unión Soviética consideraba que esta práctica era compatible con el tratado". La OTAN, afirma Podvig, la continúa hoy en día. Por ejemplo, hay armas nucleares estadounidenses en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia y Turquía.

El experto señala, sin embargo, que el Kremlin ha cambiado su posición desde mediados de la década de 2010 y ha dejado claro que el estacionamiento de armas nucleares en otros países y el entrenamiento de personal estaban, desde el punto de vista de Rusia, en contradicción con el Tratado de No Proliferación Nuclear después de todo: "Esta posición ha sido confirmada oficialmente muchas veces. Y el 25 de marzo se declaró que Rusia haría todo lo que hiciera EE.UU., y esto no violaría ninguna obligación".

