Argentina vence a Tonga y mantiene aspiraciones de clasificar a cuartos en Mundial de Rugby

Argentina se impuso este sábado (28.09.2019) con claridad a Tonga por 28-12 en su segundo partido de la Copa del Mundo de Rugby de Japón, lo que le permite mantener sus aspiraciones para pasar a la fase final.

Actuación histórica de Julián Montoya

Los Pumas protagonizaron un inicio aplastante en el choque disputado en Osaka y lograron una ventaja de 28-0 en apenas 30 minutos, con una actuación estelar del hooker Julián Montoya, autor de tres tries.

Los tres tries conseguidos por Montoya le sitúan como segundo talonador en anotar un triplete en un mismo partido de la Copa del Mundo. Es además el máximo anotador del torneo, con cuatro tries, y el jugador en su puesto con mayor número de tries acumulados en campeonatos mundiales (6).

Julián Montoya anota su primer "try" (28.09.2019)

Esperanzas de clasificación se mantienen vivas

La Albiceleste recurrió al orden táctico y al dinamismo para contrarrestar la superioridad física de los oceánicos, quienes superaban por casi doscientos kilos a los argentinos en peso total.

El encuentro llegó a su fin con los oceánicos volcados ofensivamente frente a los latinoamericanos, quienes no anotaron ningún punto en la segunda mitad pero no vieron peligrar su victoria en ningún momento.

Con este triunfo, Argentina ganó cinco puntos (cuatro por la victoria y uno más de bonificación por anotar cuatro ensayos), con lo que se sitúa provisionalmente en tercera posición del grupo C y mantiene vivas sus opciones de acceder a cuartos.

El equipo suramericano cayó ante Francia en su primer partido (23-21) y se medirá a Inglaterra el próximo sábado.

rrr (efe/afp)

