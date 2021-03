Argentina: repudio a la exhibición de bolsas mortuorias en protesta

Dirigentes sociales, de derechos humanos e intelectuales se sumaron este domingo (28.02.2021) al rechazo de la exhibición de bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada en Buenos Aires, colgadas por grupos de manifestantes durante una protesta opositora contra las vacunas VIP.

El presidente Alberto Fernández había llamado en un tuit el sábado a "no callar ante esta barbarie". La decena de bolsas, rellenadas de modo que simulaban contener cadáveres, estaban etiquetadas con nombres de dirigentes y agrupaciones oficialistas.

Las bolsas negras fueron exhibidas y colgadas por iniciativa de la agrupación Jóvenes Republicanos (derecha) que -en un comunicado- aseguró que los bultos "claramente representan a los argentinos que murieron por el irresponsable manejo de la pandemia" (del Gobierno). La imagen impactó fuerte en un país marcado por el recuerdo de la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos.

"El odio y la violencia siempre los hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. La escena abyecta de unos cadáveres embolsados en el piso de la plaza es la confirmación del negacionismo y el desprecio por la democracia que promueven estos grupos", escribieron en un comunicado conjunto una docena de organismos de derechos humanos.

Sobre uno de los bultos figuraba el nombre de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la reconocida organización humanitaria dedicada a la búsqueda de bebés robados en la dictadura (1976-1983). "Duele, pero es un dolor de tristeza. Pensar que hay argentinos que tengan ese despiadado rencor, pobres de ellos. Casi me dan lástima", reaccionó este domingo Carlotto en declaraciones a una radio local. Carlotto, de 90 años, negó haberse vacunado contra COVID-19 fuera del protocolo como fue acusada: "me anoté en diciembre y me llamaron para ir al hospital. Todavía tengo que darme la segunda dosis", explicó.

El escándalo de las vacunas VIP se desató hace 10 días, cuando un reconocido periodista contó que fue inoculado en la sede del Ministerio de Salud gracias a su amistad con el entonces ministro Gines González García, quien se vio forzado a renunciar. Luego, el Gobierno divulgó una lista de 70 personas vacunadas, argumentando una mayoría por su ocupación estratégica en el Estado, pero algunos sin justificación. Carlotto no figura en esa nómina.

ama (afp, página 12, la jornada)