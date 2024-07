Argentina repudia "hostigamiento" a su embajada en Caracas

El gobierno argentino repudió este martes (30.07.2024) el "hostigamiento" a su embajada en Venezuela y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por el corte de energía eléctrica en la sede diplomática, donde se refugian seis opositores venezolanos.

Argentina advirtió sobre "cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección", afirmó la Cancillería en un comunicado.

El gobierno de Maduro exigió la salida de Venezuela del personal diplomático de Argentina y también de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, al tiempo que ordenó el retiro de sus representantes de esos países.

El presidente argentino, Javier Milei, había denunciado "un fraude" en el proceso electoral venezolano y rechazado la proclamación de la reelección de Maduro para un tercer mandato presidencial.

En tanto, la canciller argentina, Diana Mondino, se pronunció sobre la situación de los refugiados que permanecen en la embajada argentina desde marzo, entre ellos Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de confianza de la líder opositora, María Corina Machado.

"Ahora tenemos esta situación tan compleja en donde expulsan (...) a los diplomáticos y no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas" en la embajada, declaró Mondino el lunes al canal LN+.

"Estas personas tienen derecho a estar en nuestra embajada y en el caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, tiene la obligación el gobierno de Venezuela de dejarles salir (a los refugiados) con nuestros diplomáticos. Esto realmente es inaudito", agregó.

Mondino consideró "un disparate" la posibilidad de una ruptura de relaciones entre ambos países: "Argentina no ha roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no nos lo han transmitido todavía", aseguró.

