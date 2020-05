Argentina: oferta para reestructurar deuda sigue en pie

El presidente de Argentina, Alberto Fernández (foto principal), publicó este sábado (09.05.2020) en Twitter que el país extendió hasta el lunes la vigencia de su oferta de reestructuración de su deuda y, con ello, mantiene abierta la negociación con sus acreedores. El plazo dado originalmente para adherir a una oferta de canje de bonos por unos 66.239 millones de dólares vencía el viernes.

"La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir", tuiteó Fernández tras reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para repasar el avance de la reestructuración, en la que Argentina pretende tres años de gracia y quitas del 62 por ciento sobre intereses, y del 5,4 por ciento sobre el capital.

"Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible", sostuvo el presidente. Agregó que "como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir". En otros mensajes publicados también en Twitter, el ministro Guzmán agradeció a los acreedores que apoyaron la propuesta.

No caer en "default”

En una entrevista que brindó también este sábado a la radio Futurock, el presidente argentino aseguró que "nadie quiere caer en 'default'". "Tanto no queremos caer en 'default' que hacemos una oferta para no caer en 'default'", declaró Fernández, y defendió la propuesta al asegurar que "objetivamente, los acreedores no pierden, solamente ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta".

"Esto es una negociación con personajes singulares. Vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, quiénes presentaron contraoferta. Yo espero que entiendan, tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto", agregó el mandatario. El Gobierno no ha informado qué resultado obtuvo su propuesta, aunque analistas privados indicaron que el nivel de adhesión estuvo muy por debajo de las expectativas oficiales.

El endeudamiento total de Argentina asciende a 323.000 millones de dólares, cerca del 90 por ciento de su PIB. Si el país sale airoso de la actual negociación podrá discutir más adelante su deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina tiene hasta el 22 de mayo para regularizar un vencimiento de intereses que no pagó el 22 de abril por 500 millones de dólares y si no cumple puede ser considerada en default.

Argentina: cronología de la deuda "Fondos buitre" y reinserción financiera La deuda externa mantiene en vilo a Argentina desde 2001, cuando el Gobierno se declaró en cesación de pagos. Luego de una reestructura de la deuda en los años siguientes, queda ahora un resto de deuda con los "fondos buitre", que dificulta la reinserción financiera internacional del país. Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri quiere negociar con esos fondos. Una cronología de los hechos.

Argentina: cronología de la deuda Cese de pagos 2001 - En medio de una grave crisis financiera, económica y política, el entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declara el 23 diciembre el cese del pago de la deuda externa, que asciende en ese momento a unos 145.000 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda Solo intereses 2002 - El presidente interino Eduardo Duhalde anuncia el 12 de diciembre que solo pagará intereses de la deuda externa.

Argentina: cronología de la deuda Quita del 75% 2003 - En septiembre, el ministro de Economía Roberto Lavagna propone una reestructuración de la deuda con una quita del 75%. Los acreedores la rechazan.

Argentina: cronología de la deuda Mejor oferta 2004 - Argentina mejora su oferta a los acreedores. Ofrece tres modelos de canje: un bono par, con un interés inicial del 1,33% que sube hasta 5,25% a los 25 años y vencimiento en 2038; un bono cuasi par, con una quita del 30,1%, intereses de 3,31% más un valor ligado a la inflación y vencimiento en 2034, y un bono descuento, con una quita del 66,3%, intereses de 8,28% y vencimiento en el 2033.

Argentina: cronología de la deuda El primer canje 2005 –El Gobierno lanza el canje de la deuda en default. Finaliza en abril. Argentina renegocia 82.000 millones de dólares. Un 76% se adhiere. La quita promedio alcanza al 65,4 %. El resto, con bonos por unos 20.000 millones de dólares, mantiene sus reclamos. El Parlamento aprueba la “ley cerrojo”: los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro.

Argentina: cronología de la deuda Argentina paga al FMI 2006 – En enero, Argentina paga toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, de 9.500 millones de dólares. con reservas del Banco Central.

Argentina: cronología de la deuda Argentina acuerda pagos con España 2007 - En enero, Argentina y España acuerdan la reestructuración de la deuda derivada de un préstamo que España realizó en marzo de 2001. La deuda ascendía a unos 1.000 millones de dólares y serán pagados a 6 años.

Argentina: cronología de la deuda Club de Paris: un acuerdo frustrado 2008 - En septiembre, Argentina resuelve cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares con el Club de París (acreedores oficiales, deuda interestatal sin bonos). El pago es frustrado por el estallido de la crisis financiera mundial y la caída de Lehman Brothers.

Argentina: cronología de la deuda Nueva posibilidad de canje 2009 – En octubre, Argentina, a pesar de la “ley cerrojo”, ofrece a los fondos hedge que no aceptaron las condiciones de 2005 una nueva posibilidad de canje de los 20.000 millones de dólares pendientes.

Argentina: cronología de la deuda 92,4 por ciento de adhesión 2010 - En abril, el Gobierno lanza un nuevo canje de deuda, con una quita promedio del 66,3% para inversores institucionales y del 50% para los privados. El 66% de los tenedores de bonos en cesación de pagos acepta. Junto con el canje de 2005, Argentina logra un nivel de adhesión del 92,4 por ciento con una rebaja del 65 por ciento en promedio.

Argentina: cronología de la deuda El fallo de Thomas Griesa 2012 – En diciembre, el juez federal estadounidense Thomas Griesa falla que los bonistas que no participaron en los canjes ofrecidos por Argentina deben recibir el 100 % de la deuda. Además critica declaraciones del Gobierno argentino de que “no pagaría un dólar a los fondos buitre” y las interpreta como “un desafío inadmisible”.

Argentina: cronología de la deuda Acuerdo de pago con el Club de París 2014 – En febrero, Argentina apela el fallo de Griesa ante la Corte Suprema de EE. UU. En mayo acuerda el pago de la deuda con el Club de París, aceptando abonar unos 9.000 millones de dólares en un plazo de 5 años.

Argentina: cronología de la deuda Dineros embargados 2014 - En junio, la Corte Suprema de EE. UU. rechaza la apelación y el caso vuelve a Griesa. Este amenaza con embargar fondos destinados a los bonistas que aceptaron el canje si Argentina no paga a los fondos hedge unos 1.300 millones de dólares. Argentina debe pagar a los bonistas que entraron en el canje hasta el 30.06.2014, con un mes de gracia. Es decir, que el plazo vence el 30.07.2014.

Argentina: cronología de la deuda ¿Nueva cesación de pagos? 2014 - En caso de pagarle a los fondos hedge, se teme que los bonistas que entraron en el canje reclamen también el cien por el cien de la deuda. En ese caso, Argentina debería pagar unos 120.000 millones de dólares, lo que supondría una nueva cesación de pagos, ya que no está en condiciones de hacerlo. La deuda externa bruta total del país se estima en unos 140.000 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda Macri quiere negociar Febrero de 2015 – Mauricio Macri, el nuevo presidente argentino, quiere negociar con los fondos hedge. La propuesta se mantiene en secreto, pero se estima que ofrecerá pagar con una quita del 15%. Negociar es "una prioridad" para Buenos Aires. De una deuda inicial de unos 3.000 millones de dólares, con los intereses acumulados, se llega a unos 10.000 millones. A estos se agregan los “me too”.

Argentina: cronología de la deuda El factor Macri Comenzando 2016, la depreciación de la moneda nacional –de 9,8 a 13,95 por dólar estadounidense– hace que la deuda de las provincias aumente en 40.000 millones de pesos argentinos.

Argentina: cronología de la deuda Una deuda paga otras 2016 – Factores como el ajuste del tipo de cambio, el desplome de la producción industrial y la caída del consumo hacen que el PIB se desinfle. Argentina adquiere deuda por emisión de bonos –se dice que es la más elevada de una economía emergente– para poder cancelar sus compromisos con los fondos buitres. En muchos casos se les da más dinero de lo ordenado por las cortes.

Argentina: cronología de la deuda Nueva ronda de endeudamiento 2017 – Entre diciembre de 2015 y junio de 2017, la deuda emitida por el Ejecutivo ronda los 100.000 millones de dólares. Este período inaugura lo que se conoce como el “tercer gran ciclo” de endeudamiento, que termina desarrollándose a una velocidad mucho mayor que la del ciclo previo. En diciembre de 2017 se llega al monto de 216.351 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda FMI, al rescate 2018 – Tras dos crisis monetarias, Macri se ve forzado a pedirle un crédito de 50.000 millones de dólares al FMI y, a cambio, se compromete a recortar el gasto público. El dinero debe contribuir a la estabilización de la situación en Argentina hasta 2021; pero, si Macri pierde los comicios presidenciales de 2019, serán probablemente sus rivales políticos quienes cosechen los frutos de su esfuerzo.

Argentina: cronología de la deuda El bolsillo de los argentinos 2019 – Macri frena su programa de austeridad y anuncia medidas para deslastrar el bolsillo de sus compatriotas hasta fin de año: bono para los trabajadores, ajuste del impuesto a las ganancias, pagos extra para la Asignación Universal por Hijo, congelamiento del precio del combustible por tres meses. Se estudia un aumento del salario mínimo y reformas para aliviar a las pymes.



