Argentina: nueva ministra para una economía bajo máxima presión

Este domingo fue de alta tensión para la mayoría de los argentinos. El Gobierno se reunió de urgencia, luego de que el ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, presentara su renuncia el sábado (2.07.2022), con una carta de siete páginas dirigida al presidente, Alberto Fernández. Una renuncia que podría tener consecuencias para el mandatario, una más de la larga lista de recambio o retiro de ministros desde 2019.

La nueva ministra de Economía es Silvina Batakis, de 53 años, a quien se identifica como posicionada en el ala izquierda del peronismo, más cercana al kirchnerismo y al movimiento La Cámpora.

Esta nueva movida refleja, una vez más, la intensidad de la fractura interna dentro de la coalición gobernante, la peronista Frente de Todos. "En realidad, Alberto Fernández ya perdió totalmente la pulseada, y quedó muy debilitado", dice a DW Fausto Spotorno, economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). "Es una clara señal de que el presidente tuvo que ceder ante las exigencias de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner", añade.

Guzmán era uno de los últimos ministros leales a Alberto Fernández, y la vicepresidenta lo responsabilizaba de un mal manejo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace necesarios duros ajustes fiscales. Con estos, se agravaría la situación económica y podrían disminuir las posibilidades del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones generales, en 2023.

Según Spotorno, hay que esperar los anuncios de Batakis, a quien se considera "relativamente pragmática". Un pragmatismo que urge en este momento, cuando "Argentina prácticamente no tiene acceso al mercado de capitales, y el mercado local está bastante limitado", advierte.

Para el economista Gabriel Zelpo, "Alberto Fernández ya había cedido bastante, pero luego de las elecciones de medio término [en noviembre de 2021] quedó completamente desdibujado". La renuncia de Guzmán se debe a que "ya no tenía poder para encarar la complicada situación económica. Quería una reforma fiscal, pero no pudo llevarla a cabo", explica a DW.

A Batakis, Zelpo la ve como una ministra "de guerra", que, con recursos muy limitados, tuvo una buena gestión en la provincia de Buenos Aires. Una característica que el país sudamericano necesita desesperadamente en este momento, cuando el índice de pobreza llega al 37,3 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"No hay viabilidad política sin viabilidad económica"

"Hoy los bonos argentinos están cotizando a precio de default", dice Zelpo. Además, el riesgo país se posicionó arriba de los 2.500 puntos, es decir, que el acceso a los mercados internacionales es "prácticamente imposible", aclara. "Uno de los objetivos de la nueva ministra es que el mandato de Alberto Fernández llegue a su término de la mejor manera posible. No había tiempo para relanzar el Gobierno" con un cambio mayor en el gabinete, sostiene.

La economía argentina está bajo máxima presión. El Gobierno limitó el acceso a los dólares para pagar importaciones, y el dólar blue, del mercado negro, cotizaba este lunes (4.07.2022) a 268 pesos, su máximo desde la salida de la convertibilidad del peso, en 2002. Mientras tanto, la bolsa cayó un 3 por ciento.

La salida de Guzmán agrava la preocupación por una crisis de mayores dimensiones en Argentina, en vista de una inflación de más del 5 por ciento mensual, y de una proyección anual del 60 por ciento para 2022. Y esa cifra podría quedarse corta: "Creo que la inflación podría llegar este año a un 80 por ciento", pronostica Spotorno. Incluso hay economistas que la ubican en tres dígitos. A eso se suma que las reservas del Banco Central Argentino están en un nivel muy bajo.

"El ministro Guzmán no era precisamente ortodoxo en materia fiscal y monetaria", indica a DW, por su parte, el economista Luis Secco, director de la consultora Perspectiv@s Económicas. Y también la nueva ministra "está del lado de los que dicen que Argentina necesita menos ortodoxia", dice. El exministro fue alumno del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y era experto en renegociación de deudas externas.

Así que parece "difícil que la ministra vaya a hacer algo diferente. Todavía hay que esperar sus anuncios. Pero si repite o profundiza lo que hacía el ministro anterior, no veo cómo vamos a poder reducir la inflación, ni superar las restricciones para que crezca la productividad", observa Secco, al tiempo que prevé que ese giro de 180 grados en toda la política económica "no parece ser el objetivo de Batakis".

Mientras Martín Guzmán presentaba su renuncia, Cristina Kirchner hablaba en un acto de conmemoración del 48° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. La crisis económica, en un entramado político complicado, genera "falta de confianza, y hace difícil que el presidente pueda recuperar algún espacio", opina el economista Secco. Al final, subraya, "queda claro que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Si no se resuelve el problema macroeconómico, no hay estrategia política ni alianza electoral que pueda funcionar".

Argentina: cronología de la deuda "Fondos buitre" y reinserción financiera La deuda externa mantiene en vilo a Argentina desde 2001, cuando el Gobierno se declaró en cesación de pagos. Luego de una reestructura de la deuda en los años siguientes, queda ahora un resto de deuda con los "fondos buitre", que dificulta la reinserción financiera internacional del país. Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri quiere negociar con esos fondos. Una cronología de los hechos.

Argentina: cronología de la deuda Cese de pagos 2001 - En medio de una grave crisis financiera, económica y política, el entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declara el 23 diciembre el cese del pago de la deuda externa, que asciende en ese momento a unos 145.000 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda Solo intereses 2002 - El presidente interino Eduardo Duhalde anuncia el 12 de diciembre que solo pagará intereses de la deuda externa.

Argentina: cronología de la deuda Quita del 75% 2003 - En septiembre, el ministro de Economía Roberto Lavagna propone una reestructuración de la deuda con una quita del 75%. Los acreedores la rechazan.

Argentina: cronología de la deuda Mejor oferta 2004 - Argentina mejora su oferta a los acreedores. Ofrece tres modelos de canje: un bono par, con un interés inicial del 1,33% que sube hasta 5,25% a los 25 años y vencimiento en 2038; un bono cuasi par, con una quita del 30,1%, intereses de 3,31% más un valor ligado a la inflación y vencimiento en 2034, y un bono descuento, con una quita del 66,3%, intereses de 8,28% y vencimiento en el 2033.

Argentina: cronología de la deuda El primer canje 2005 –El Gobierno lanza el canje de la deuda en default. Finaliza en abril. Argentina renegocia 82.000 millones de dólares. Un 76% se adhiere. La quita promedio alcanza al 65,4 %. El resto, con bonos por unos 20.000 millones de dólares, mantiene sus reclamos. El Parlamento aprueba la “ley cerrojo”: los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro.

Argentina: cronología de la deuda Argentina paga al FMI 2006 – En enero, Argentina paga toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, de 9.500 millones de dólares. con reservas del Banco Central.

Argentina: cronología de la deuda Argentina acuerda pagos con España 2007 - En enero, Argentina y España acuerdan la reestructuración de la deuda derivada de un préstamo que España realizó en marzo de 2001. La deuda ascendía a unos 1.000 millones de dólares y serán pagados a 6 años.

Argentina: cronología de la deuda Club de Paris: un acuerdo frustrado 2008 - En septiembre, Argentina resuelve cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares con el Club de París (acreedores oficiales, deuda interestatal sin bonos). El pago es frustrado por el estallido de la crisis financiera mundial y la caída de Lehman Brothers.

Argentina: cronología de la deuda Nueva posibilidad de canje 2009 – En octubre, Argentina, a pesar de la “ley cerrojo”, ofrece a los fondos hedge que no aceptaron las condiciones de 2005 una nueva posibilidad de canje de los 20.000 millones de dólares pendientes.

Argentina: cronología de la deuda 92,4 por ciento de adhesión 2010 - En abril, el Gobierno lanza un nuevo canje de deuda, con una quita promedio del 66,3% para inversores institucionales y del 50% para los privados. El 66% de los tenedores de bonos en cesación de pagos acepta. Junto con el canje de 2005, Argentina logra un nivel de adhesión del 92,4 por ciento con una rebaja del 65 por ciento en promedio.

Argentina: cronología de la deuda El fallo de Thomas Griesa 2012 – En diciembre, el juez federal estadounidense Thomas Griesa falla que los bonistas que no participaron en los canjes ofrecidos por Argentina deben recibir el 100 % de la deuda. Además critica declaraciones del Gobierno argentino de que “no pagaría un dólar a los fondos buitre” y las interpreta como “un desafío inadmisible”.

Argentina: cronología de la deuda Acuerdo de pago con el Club de París 2014 – En febrero, Argentina apela el fallo de Griesa ante la Corte Suprema de EE. UU. En mayo acuerda el pago de la deuda con el Club de París, aceptando abonar unos 9.000 millones de dólares en un plazo de 5 años.

Argentina: cronología de la deuda Dineros embargados 2014 - En junio, la Corte Suprema de EE. UU. rechaza la apelación y el caso vuelve a Griesa. Este amenaza con embargar fondos destinados a los bonistas que aceptaron el canje si Argentina no paga a los fondos hedge unos 1.300 millones de dólares. Argentina debe pagar a los bonistas que entraron en el canje hasta el 30.06.2014, con un mes de gracia. Es decir, que el plazo vence el 30.07.2014.

Argentina: cronología de la deuda ¿Nueva cesación de pagos? 2014 - En caso de pagarle a los fondos hedge, se teme que los bonistas que entraron en el canje reclamen también el cien por el cien de la deuda. En ese caso, Argentina debería pagar unos 120.000 millones de dólares, lo que supondría una nueva cesación de pagos, ya que no está en condiciones de hacerlo. La deuda externa bruta total del país se estima en unos 140.000 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda Macri quiere negociar Febrero de 2015 – Mauricio Macri, el nuevo presidente argentino, quiere negociar con los fondos hedge. La propuesta se mantiene en secreto, pero se estima que ofrecerá pagar con una quita del 15%. Negociar es "una prioridad" para Buenos Aires. De una deuda inicial de unos 3.000 millones de dólares, con los intereses acumulados, se llega a unos 10.000 millones. A estos se agregan los “me too”.

Argentina: cronología de la deuda El factor Macri Comenzando 2016, la depreciación de la moneda nacional –de 9,8 a 13,95 por dólar estadounidense– hace que la deuda de las provincias aumente en 40.000 millones de pesos argentinos.

Argentina: cronología de la deuda Una deuda paga otras 2016 – Factores como el ajuste del tipo de cambio, el desplome de la producción industrial y la caída del consumo hacen que el PIB se desinfle. Argentina adquiere deuda por emisión de bonos –se dice que es la más elevada de una economía emergente– para poder cancelar sus compromisos con los fondos buitres. En muchos casos se les da más dinero de lo ordenado por las cortes.

Argentina: cronología de la deuda Nueva ronda de endeudamiento 2017 – Entre diciembre de 2015 y junio de 2017, la deuda emitida por el Ejecutivo ronda los 100.000 millones de dólares. Este período inaugura lo que se conoce como el “tercer gran ciclo” de endeudamiento, que termina desarrollándose a una velocidad mucho mayor que la del ciclo previo. En diciembre de 2017 se llega al monto de 216.351 millones de dólares.

Argentina: cronología de la deuda FMI, al rescate 2018 – Tras dos crisis monetarias, Macri se ve forzado a pedirle un crédito de 50.000 millones de dólares al FMI y, a cambio, se compromete a recortar el gasto público. El dinero debe contribuir a la estabilización de la situación en Argentina hasta 2021; pero, si Macri pierde los comicios presidenciales de 2019, serán probablemente sus rivales políticos quienes cosechen los frutos de su esfuerzo.

Argentina: cronología de la deuda El bolsillo de los argentinos 2019 – Macri frena su programa de austeridad y anuncia medidas para deslastrar el bolsillo de sus compatriotas hasta fin de año: bono para los trabajadores, ajuste del impuesto a las ganancias, pagos extra para la Asignación Universal por Hijo, congelamiento del precio del combustible por tres meses. Se estudia un aumento del salario mínimo y reformas para aliviar a las pymes.

Argentina: cronología de la deuda Alberto Fernández negocia con acreedores privados Argentina lleva dos años en recesión con una contracción del PIB de 2,2 % en 2019, y una deuda externa de 323.065 millones de U$S, el 89 % de su PIB. El presidente, Alberto Fernández, anuncia que no solicitará el desembolso del último tramo del préstamo del FMI, que queda así en 44.000 millones de U$S. El FMI pide a los acreedores privados una quita parcial de la deuda, para hacerla "sostenible".

Argentina: cronología de la deuda Luego del default, llega el acuerdo Por segunda vez en este siglo, Argentina entra en un default, pero virtual, porque el gobierno sigue negociando con sus acreedores. El país está golpeado por la pandemia, en una profunda recesión y la pobreza aumenta. El 4 de agosto de 2020, los acreedores acceden a una quita de deuda de 55 centavos de U$S por cada dólar original, y se llega a un acuerdo.

Argentina: cronología de la deuda Reestructuración exitosa de deuda El ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, logró un acuerdo de renegociación de deuda de legislación extranjera con los bonistas, con el canje del 99% de su deuda externa. Argentina aún le debe casi 52 mil millones de US$ al FMI, que deberá pagar hasta 2024. Pero esta reestructuración le permitiría al país iniciar el camino de la recuperación económica. (1.09.2020).

Argentina: cronología de la deuda Alberto Fernández inicia gira por Europa El presidente de Argentina viajó el 08.05.2021 rumbo a Europa, en una gira destinada a cosechar apoyos de Gobiernos a su plan de posponer pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Fernández mantuvo reuniones con jefes de Estado y de Gobierno de Portugal, España, Francia e Italia, en ese orden. En la foto, con el presidente español, Pedro Sánchez. (12.05.2021).

Argentina: cronología de la deuda Nuevo acuerdo con el FMI Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció el presidente Alberto Fernández este viernes, el mismo día en que debe pagar más de 700 millones de dólares por el primer vencimiento de este año de una deuda de 44.000 millones. Fernández aclaro que no habrá recortes en el gasto social ni "saltos devaluatorios". (28.01.2022).



