Argentina: multitud pide justicia en aniversario de la muerte de Nisman

Una multitud reclamó este sábado (18.01.2020) que la Justicia esclarezca "el magnicidio" del fiscal argentino Alberto Nisman, al cumplirse cinco años de su muerte, en un acto celebrado en Buenos Aires con fuertes críticas al nuevo Gobierno de los peronistas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio. A Nisman lo mataron", corearon los miles de asistentes a la manifestación, en la que participaron referentes de la oposición y la madre del fiscal, Sara Garfunkel, en la Plaza del Vaticano ubicada junto al histórico Teatro Colón.

La DAIA realizará una ceremonia más íntima en el cementerio judío de la localidad bonaerense de La Tablada.

Tras guardar un minuto de silencio y entonar el himno nacional argentino, los organizadores de la manifestación hablaron ante la audiencia contra el "pacto de impunidad que transformaba a los victimarios en sus propios jueces. El pacto con Irán llevaba implícita la promesa del Gobierno argentino de levantar las alertas rojas sobre los iraníes acusados de haber planificado el atentado (contra la AMIA). Por eso, la muerte del fiscal, que iba a denunciar semejante desatino no fue casualidad, ni fue suicidio”. La multitud respondió reclamando "justicia, justicia".

Quienes encabezaron la marcha, aseguraron que "así como Cristina Kirchner hizo un pacto de impunidad con Irán, el actual presidente hizo lo mismo con ella: pactaron una candidatura a cambio de impunidad. Ambos quieren desmontar la causa de mayor envergadura política que pesa sobre la vicepresidenta: la del magnicidio que hoy cumple cinco años impune”.

La multitud no portó identificaciones partidarias y solo se vieron banderas argentinas y carteles con el lema central de la marcha: "Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio". Además, la madre de Nisman no habló durante el acto, ni realizó declaraciones, en cambio sí lo hizo su abogado, Pablo Lanusse, quien aseguró que el fiscal fue víctima de un "magnicidio, un plan criminal para hacerlo callar".

Los homenajes a Nisman en el quinto aniversario de su muerte se llevan a cabo este fin de semana en forma separada, ya que entidades judías prefirieron no participar en actos con fuerte tono político. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la comunidad judía local) realizará este domingo una ceremonia más íntima en el cementerio judío de la localidad bonaerense de La Tablada.

