Argentina: ministro de Fernández restablecerá protocolo de aborto prohibido por Macri

El próximo ministro de Salud de Argentina, Ginés González, aseguró este miércoles (04.12.2019) que en su gestión se restablecerá el protocolo sobre el aborto derogado -hace apenas dos semanas por la administración saliente de Mauricio Macri- que garantizaba a las adolescentes poder abortar, en los supuestos que hoy son legales, sin depender de la decisión de sus padres o de sus médicos.

El pasado 22 de noviembre, el secretario de Estado de Salud, Adolfo Rubinstein, renunció luego que Macri anulara un protocolo sobre el aborto que Rubinstein impulsó. La polémica surgió tras la publicación -en el Boletín Oficial- de un ajuste al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, firmada por Rubinstein. Unas horas después, el escrito fue derogado por orden del presidente, por tratarse de una "decisión unilateral".

En este sentido, González -médico de profesión que ya ocupó la cartera de Salud entre 2002 y 2007- aseveró que esta decisión fue "un bochorno político" que no tuvo "ningún sentido más que perjudicar a las personas débiles, porque dieron mucho miedo a todos los trabajadores de la salud de aplicar la ley (…) Si el propio Gobierno nacional se niega a que se difundan las instrucciones de cómo hacer los procedimientos dentro de la ley, la verdad creo que está tratando de que no se cumpla la ley ", explicó.

El código penal argentino, que se remonta a 1921, solo permite interrumpir el embarazo si es por una violación o por peligro de salud de la madre, pero en diversas ocasiones se han dado casos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su familia o sus médicos, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.

Cannabis para uso de patologías

Respecto al uso medicinal del cannabis, permitido en Argentina para el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas pero no para el cultivo particular, González apuntó que la reglamentación "no cumple con la ley, limita tremendamente el uso y hoy está demostrado que debe ser permitido para otras patologías", afirmó, subrayando que "hay que romper con un mercado negro absurdo".

Así, una de las prioridades de González al frente del ministerio será "rearmar" el Sistema de Salud desde el "consenso" y "con muchos acuerdos sociales", sin descartar la puesta en marcha de una emergencia sanitaria, como ya hizo en 2002.

ama (efe, La Nación, La Prensa, Crónica)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |