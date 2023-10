Argentina: “La gente eligió en Massa el mal menor"

Las encuestadoras no lo vieron venir: el triunfo de Sergio Massa, peronista de centro de Unión por la Patria, en las elecciones en Argentina fue una sorpresa, tanto para los investigadores de opinión como para observadores y analistas. Los argentinos despertaron el lunes 23 de octubre con una mezcla de incredulidad y alivio por el resultado.

En Buenos Aires, Massa dio una conferencia de prensa a medios internacionales, entre ellos, de China, Estados Unidos Corea del Sur, y otros países. De ese modo, capitaliza su triunfo dando a conocer medidas económicas y sus planes de cara a las relaciones con otros Estados. Y se despega del kirchnerismo, apelando a la "unión nacional”.

Para muestra basta un botón: con gran habilidad política, Sergio Massa pone así a su rival en la segunda vuelta, Javier Milei, ante la necesidad de igualarlo. ¿Es por esa habilidad que Massa triunfó en estas elecciones? "Massa realmente hizo un trabajo increíblemente bueno en esta campaña electoral, porque, racionalmente no entiendo cómo él, como ministro de Economía de este malísimo gobierno, puede presentarse como la solución al problema que, en parte, él mismo creó”, dice a DW Susanne Käss, directora de la sede en Buenos Aires de la Fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania.

"En la historia reciente, los resultados de formaciones políticas de extrema derecha dieron una sorpresa negativa, en la mayoría de los casos, ya que fueron más fuertes de lo que se esperaba. Y esta vez, por suerte, el resultado fue lo contrario”, contrasta Torge Löding, director de la sede en Buenos Aires de la Fundación Rosa Luxemburgo, cercana al partido alemán La Izquierda, en entrevista con DW.

El éxito de Massa no entusiasma

Si bien Massa se presenta seguro de sí mismo y muy pragmático, todavía nadie sabe con exactitud cómo hará, de llegar a la presidencia, para enfrentar la magnitud de una crisis económica que se sigue agudizando. "No hay motivo para un gran entusiasmo por el triunfo de Massa, a quien, como ministro de Economía en funciones, se lo hace responsable de la catastrófica situación económica en Argentina, con una superinflación, con la devaluación del peso, y con la gente sintiéndose cada vez peor porque no le alcanza el dinero”, subraya Löding. "La gente eligió en Massa el mal menor, no lo votó por convicción”.

De izqda. a dcha.: Sergio Massa y Javier Milei, rivales en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre en Argentina. Imagen: Emiliano Lasalvia/Tomas Cuesta/AFP/Getty Images

Milei: el voto de la ira y del miedo

¿Cómo caracterizaron los argentinos la figura de Javier Milei? "Muchos ven en Milei la encarnación de la ira y la decepción con las élites políticas gobernantes y con el sistema, y sobre todo, con la corrupción”, explica Susanne Käss. "Lo han votado muchas personas jóvenes que ya no tienen nada que perder”. Según la experta, "el peronismo arrasó con la economía del país, y Juntos por el Cambio tuvo su oportunidad con Macri, pero no supo aprovecharla”. Una gran mayoría de los argentinos tiene miedos existenciales por la grave crisis, dice, "y algunos esperan que una política económica liberal los salve”. Por eso, muchos optaron por Milei: "Pensaron: es loco, pero mejor un loco que un corrupto”, resume.

"En los medios, Javier Milei es descrito como un ‘anarcocapitalista', pero eso es un eufemismo, y una banalización”, critica Löding, "porque La Libertad Avanza tiene una alianza muy clara con sectores de las fuerzas militares en Argentina que glorifican la dictadura. No es casualidad que el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, acompañara ayer a Milei en su celebración postelectoral”, advierte.

El potencial político de Myriam Bregman

En cuanto a la candidata de la izquierda, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de y de Trabajadores -Unidas (FITU), Torge Löding dice que "fue claramente la que salió mejor parada en los debates presidenciales, y tiene un gran potencial político, que no se agota en esta elección”. Algunos de los que hubieran votado a la izquierda, se decidieron por el peronismo por temor a que ganara Milei, explica. Y Massa intentó desde el principio de la campaña atraer los votos de la izquierda. "La declaración de Bregman tras las elecciones sobre que ‘Massa y Milei no son lo mismo' es importante en este contexto, donde el FITU dijo que va a reflexionar sobre los resultados y a buscar consenso para una línea común”, resalta Löding.

El peronismo no muere, se transforma

El peronismo se caracteriza por su capacidad de adecuación a nuevos escenarios sociopolíticos. Una aptitud que lo hace casi indestructible como movimiento, con sus diferentes líderes, corrientes y partidos, a lo largo de décadas. "Sergio Massa es un maestro de la transformación cuando se trata del objetivo de mantener el poder, y lo ha demostrado muchas veces, y lo que hizo en esta campaña electoral fue increíblemente hábil, diría que casi virtuoso: fingir que no tenía nada que ver con este gobierno, y que el suyo comenzaría el diez de diciembre”, analiza Susanne Käss. Ni siquiera los escándalos de corrupción del peronismo en la provincia de Buenos Aires afectaron a Massa. "Pero no es solo la persona de Sergio Massa, sino también la capacidad de movilización del peronismo lo que contribuyó al éxito”, aclara.

La oportunidad perdida de Juntos por el Cambio

"En mi opinión, hubiera esperado un mejor resultado para Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata, porque han presentado un programa de política económica muy concreto, y personal idóneo para implementar sus ideas de política económica”, sostiene. Entonces, ¿cuál fue el error de los cambiemitas? Para Käss, "el mayor error fue confiar en la victoria en las parlamentarias de 2021. Eso hizo que el partido girara demasiado en torno a sí mismo”. También la lucha interna por la precandidatura costó mucha energía, añade. "Sobre todo, no le dieron importancia a Milei por ser un advenedizo en la política”. Y, de pronto, Milei se adelanta por la derecha, personificando la figura del cambio. En la segunda vuelta, los votos de quienes eligieron a Bullrich podrían ser agua para el molino de Milei, alerta.

Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. Imagen: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Difícil tarea del próximo gobierno

"Al próximo gobierno le espera una tarea hercúlea”, prevé Susanne Käss. "Desde mi punto de vista, Europa debería mirar muy de cerca a Argentina, porque este país es un socio muy importante para Europa, sobre todo, por su gran potencial en el área de la producción de alimentos y energía. Y por supuesto, Argentina es un socio clave para impulsar la ratificación del acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Es un país muy inclinado hacia Europa, más que su gran vecino, Brasil. En este sentido, creo que Europa debería tener un gran interés en la estabilidad de Argentina”, subraya. "Por eso me preocupa mucho la gobernabilidad en Argentina en los próximos años, y me temo que el panorama es bastante desolador”.

(ers)