Argentina: gremios de periodistas condenan ataque a canal en Rosario

Un nuevo ataque con disparos ante las instalaciones de la Televisión Litoral en la ciudad argentina de Rosario -el segundo en dos semanas- fue condenado este jueves (29.12.2022) por las principales entidades periodísticas del país, en el contexto de inseguridad, vinculada al narcotráfico, que arrastra la ciudad.

"Este nuevo atentado se suma a otros hechos de amenazas directas y personales contra periodistas, y amedrentamientos a cronistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren hechos de inseguridad vinculados a narcotraficantes", expresó en un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la más importante institución del periodismo nacional.

El 28 de diciembre por la noche, las instalaciones del grupo multimedia Televisión Litoral (TVL) fueron atacadas a tiros desde un automóvil, después de otro suceso similar hace dos semanas. "A escasos metros de allí había un móvil policial, apostado en el lugar como parte de la custodia dispuesta luego del anterior ataque contra TVL, en la madrugada del 12 de diciembre pasado. A diferencia de lo sucedido en aquella ocasión, esta vez el ataque puso en riesgo la vida del personal que se encontraba en las instalaciones del canal. No hubo víctimas fatales ni heridos, pero el grave riesgo existió", agregó ADEPA.

También, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenó el ataque: "Este tipo de amenazas ponen en riesgo la vida de colegas y representan una clara limitación a la libertad de expresión porque apuntan a evitar que la prensa cumpla con su deber de contar lo que está pasando en esa ciudad. Resulta grave que estos hechos queden impunes", remarcó la entidad.

A los ataques a TVL se suma que el 11 de octubre pasado apareció una tela colgada en el canal Telefé Rosario con un mensaje que llamaba, "a todos los medios de Rosario", a que "dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua", y se amenazaba con "matar periodistas".

Tras lo ocurrido, el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, volvió a mostrar preocupación por las "tantas noches de violencia" que vive la ciudad y reiteró que la Municipalidad no cuenta apenas con herramientas para luchar contra ello, ya que en la provincia de Santa Fe los municipios no tienen competencias en personal armado -la Policía es provincial o federal-, ni en Justicia y cárceles. "No nos preguntemos más por qué pasa lo que pasa en Rosario. Es urgente que cada uno haga lo que le corresponde. Con nosotros cuentan siempre", sentenció.

ama (efe, el litoral)